Yunus Emre Enstitüsü, Ürdün'de yetim çocuklar için iftar verdi
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ürdün’ün başkenti Amman’da yetim çocuklar icin “Sevgi Sofrası” temalı iftar programı düzenledi.
Amman
Prenses Basma binti Talal’in başkanlığını yaptığı Ümmül Hüseyin Yetim Vakfı bünyesinde bulunan yetim çocukların ağırlandığı programa, Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu ve Kraliyet ailesinden Prenses Besma’nın kızı Farah Dağıstani'nin yanı sıra Ürdün’ün eski bakanlarından Yahya el-Kesebi, Barakat Avecan, Salah Jarrar, senatörler, rektörler, akademisyenler, sanatçılar, gazeteciler, diplomatik misyon temsilcileri, iş ve kültür dünyasından isimler iştirak etti.
YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat’ın selamlama konuşmasıyla başlayan programda, kurumların tanıtım videoları gösterilirken, yetimhane tarafından yetiştirilen ve şu anda üniversitede okuyan öğrenciler misafirlere yetimhane tecrübelerini anlatan birer sunum yaptı.
Konuşmasında yetimlerin rehabilitasyonu ve topluma entegre edilmesinin önemine dikkati çeken Fırat, YEE Amman olarak iki ülke arasındaki kültür ve gönül bağlarına işaret ederek, Prenses Basma’nın başkanlığını yaptığı Yetim Vakfı ve Haşimi Ürdün İnsani Kalkınma Fonu'yla kültürel ve sosyal faaliyetlere devam edeceklerini dile getirdi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ve iftar yemeğiyle devam eden program sonunda, Büyükelçi Caymazoğlu ve Kraliyet ailesi mensubu Dağıstani tarafından yetim çocuklara çeşitli hediyeler verildi.