Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.81
ETH/USDT
2,004.00
BTC/USDT
84,920.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yunus Emre Enstitüsü, Ürdün'de yetim çocuklar için iftar verdi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ürdün’ün başkenti Amman’da yetim çocuklar icin “Sevgi Sofrası” temalı iftar programı düzenledi.

Turgut Alp Boyraz  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
Yunus Emre Enstitüsü, Ürdün'de yetim çocuklar için iftar verdi Fotoğraf: Turgut Alp Boyraz - AA

Amman

Prenses Basma binti Talal’in başkanlığını yaptığı Ümmül Hüseyin Yetim Vakfı bünyesinde bulunan yetim çocukların ağırlandığı programa, Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu ve Kraliyet ailesinden Prenses Besma’nın kızı Farah Dağıstani'nin yanı sıra Ürdün’ün eski bakanlarından Yahya el-Kesebi, Barakat Avecan, Salah Jarrar, senatörler, rektörler, akademisyenler, sanatçılar, gazeteciler, diplomatik misyon temsilcileri, iş ve kültür dünyasından isimler iştirak etti.

YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat’ın selamlama konuşmasıyla başlayan programda, kurumların tanıtım videoları gösterilirken, yetimhane tarafından yetiştirilen ve şu anda üniversitede okuyan öğrenciler misafirlere yetimhane tecrübelerini anlatan birer sunum yaptı.

Konuşmasında yetimlerin rehabilitasyonu ve topluma entegre edilmesinin önemine dikkati çeken Fırat, YEE Amman olarak iki ülke arasındaki kültür ve gönül bağlarına işaret ederek, Prenses Basma’nın başkanlığını yaptığı Yetim Vakfı ve Haşimi Ürdün İnsani Kalkınma Fonu'yla kültürel ve sosyal faaliyetlere devam edeceklerini dile getirdi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve iftar yemeğiyle devam eden program sonunda, Büyükelçi Caymazoğlu ve Kraliyet ailesi mensubu Dağıstani tarafından yetim çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: Batman-Hasankeyf arasında bölünmüş yol bütünlüğü ile güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmeti tesis ettik
İzmir'de akıma kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in bastığı mazgal yapay zeka kullanılarak tespit edildi
Adalet Bakanı Tunç'tan İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin açıklama
Eyüp Sultan Önder İmam Hatipliler Derneğinden çocuklara ramazan etkinliği
Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı

Benzer haberler

Yunus Emre Enstitüsü, Ürdün'de yetim çocuklar için iftar verdi

Yunus Emre Enstitüsü, Ürdün'de yetim çocuklar için iftar verdi

Endonezya Kültür Bakanı Zon, Cakarta'da YEE'nin düzenlediği iftara katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet