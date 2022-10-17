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Yaşam

Yozgatlı kadın çiftçi, hibe desteğiyle aldığı koyun sayısını 5 yılda 5 katına çıkardı

Yozgat'ta devlet desteğiyle besicilik yapmaya başlayan kadın çiftçi, 5 yılda koyun sayısını 37'den 200'e çıkardı.

Ömer Ertuğrul   | 17.10.2022
Yozgatlı kadın çiftçi, hibe desteğiyle aldığı koyun sayısını 5 yılda 5 katına çıkardı Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Köçekkömü köyünde yaşayan 43 yaşındaki Hülya Çetinkaya, Genç Çiftçi Projesi için 2017'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

Proje kapsamında geri ödemesiz 37 koyun hibe edilen Çetinkaya, hayvan sayısını 5 yılda 200'e çıkardı.

Toplam 35 büyükbaş hayvan da besleyen Çetinkaya, süt, yoğurt, tereyağı ve kaymak satıp aile bütçesine katkı sağlarken eşinin kasap dükkanının da et ihtiyacını karşılıyor.

Çetinkaya, AA muhabirine, en büyük destekçisinin kayınvalidesi Asiye Çetinkaya olduğunu belirtti.

Koyun sayısını 500'e çıkarmayı hedeflediğini aktaran 3 çocuk annesi Çetinkaya, "İşini severek yaparsan hiçbir zorluğu olmaz. Ben bu işi severek yapıyorum. Kayınvalidem ve eşim beni destekliyor. Bir çiftlikte ne yapılıyorsa aynı işlerle uğraşıyorum." dedi.

Sabah erken kalktığını, önce inekleri sağdığını, koyunların yemini ve suyunu verdiğini anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Üç kız annesiyim, ikisi üniversitede, küçük kızım lisede okuyor. Liseye giden kızımın sabah kahvaltısını hazırlarım, aracımla onu okula bırakırım. Sonra sağdığımız sütleri pişirir yoğurt, tereyağı, kaymak yaparım. Günümüz böyle geçiyor. Boş vaktimiz yok. Sadece kahvaltıdan kahvaltıya, yemekten yemeğe ailece birlikte oluruz."

Kayınvalide Asiye Çetinkaya da gelinine işlerinde yardım ettiğini, ona destek olduğunu ifade etti.

"Kadın üreticilerimiz en büyük destekçimiz"

Üretici Hülya Çetinkaya'yı ziyaret eden Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya ise Yozgat'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Üretimin her alanında en büyük desteğin kadınlardan geldiğini vurgulayan Özkaya, "Kadın üreticimiz Hülya Çetinkaya'ya koyun desteği verdik. Üreticimiz 37 koyunu 200 yaptı. Daha sonra başka bir projeden koyun çadırı yaptık. Kadın üreticilerimiz, kırsalda tarımın gelişmesi, devam etmesi için en büyük destekçilerimizdir." ifadelerini kullandı.

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