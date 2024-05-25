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Yaşam

Yolda gördüğü ayı yavrusunu sütle besledi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yayladan dönen kişi, yolda gördüğü ayı yavrusuna süt verdi.

Fikret Delal  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Yolda gördüğü ayı yavrusunu sütle besledi

Rize

İlçeye bağlı 2 bin 70 rakımdaki Gito Yaylası'ndan dönen Furkan Cihan, yolun kenarında ayı yavrusu olduğunu fark etti.

Aracından inerek hayvanın yanına giden Cihan, biberon gibi kullandığı pet şişeyle ayıya süt verdi ve bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde, ayıyı sütle besleyen Cihan'ın "Hayallerimin arasında bir de küçük yavru ayı beslemek vardı." sözleri yer alıyor.

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