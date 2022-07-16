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Yaşam

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirecek gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor

Sıla hasretini dindirmek için yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gökhan Zobar   | 16.07.2022
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirecek gurbetçiler vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Yıllık izinlerini geçirmek üzere anavatana gelen gurbetçilerin Edirne'deki sınır kapılarından geçişleri devam ediyor.

Yurda girişte duygulanan gurbetçiler, işlemlerini tamamladıktan sonra memleketlerine doğru yola koyuluyor.

Fransa'dan gelen Volkan Erken, AA muhabirine, 2,5 yılın ardından Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Sınırdan geçtikten sonra farklı bir duygu yaşadıklarını ifade eden Erken, "Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Bu sene biraz hasret gidereceğiz. Türk bayrağını gördükten sonra içimiz bir başka oluyor, tüylerimiz diken diken oluyor." dedi.

Almanya'dan gelen Zeynep Banoğlu ise Türkiye'ye girince tüm yorgunlukları unuttuklarını dile getirdi.

Türkiye'yi çok özlediğini anlatan Banoğlu, "Türkiye sevdamız kelimelere sığmaz. En çok ailemi ve annemin yemeklerini özledim. Memleketimin insanını, havasını, suyunu kısacası her şeyini özledik. Bayrağımızı görünce çok seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Abdullah Erdoğan da Türk bayrağını görünce duygulandıklarını aktararak, "Vatanımıza, toprağımıza geldik. Çocuklar bir senedir bunun hasretini çekiyorlar. Geldikleri için çok mutlular." diye konuştu.

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