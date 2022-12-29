Yeşilbaş ördekler kısmen donan Kars Çayı'nda yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ta soğuk havanın etkisiyle kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda yeşilbaş ördekler yiyecek ararken görüldü.
Kars
Kentte dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte bazı akarsular buzla kaplandı.
Sulak alanların buzla kaplanması nedeniyle, göç etmeyerek kentte kalan yaban kuşları ve ördekler, yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.
Kafkas Üniversitesi Yerleşkesinden geçen Kars Çayı'nın donmayan bölümünü kullanan yeşilbaş ördekler, yavrularıyla yiyecek aradı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.