Dolar
38.01
Euro
41.51
Altın
3,006.03
ETH/USDT
1,568.60
BTC/USDT
78,940.00
BIST 100
9,444.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yesemek Açık Hava Müzesi bayram tatilinde 2 bin 370 ziyaretçiyi ağırladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 2 bin 370 kişi ziyaret etti.

Zekeriye Şimşek  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Yesemek Açık Hava Müzesi bayram tatilinde 2 bin 370 ziyaretçiyi ağırladı Fotoğraf: Zekeriye Şimşek/AA

Gaziantep

İslahiye ilçe merkezine 23 kilometre mesafede bulunan ve Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde sfenksler, kapı aslanları, oturan aslanlar, kanatlı aslanlar, kabartmalar ve mimari parçalar bulunuyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ni bayram tatilinde 150'si yabancı olmak üzere 2 bin 370 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Ziyaretçilerden Hanifi Kara, heykellerden çok etkilendiğini dile getirerek, "Buradaki atmosferi herkesin görmesi lazım. Dünyanın her tarafından yerli ve yabancı turist buraları görmeye geliyor. Biz de görmek istedik. Heykeller gerçekten çok büyüleyici." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyetten uzun yol sürücülerine "yol hipnozu" uyarısı
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Kazakistan’da toplandı
"2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nin başvuru süresi 21 Nisan'a uzatıldı
Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat'ın testler için tam teşekküllü hastaneye sevkini talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası

Benzer haberler

Yesemek Açık Hava Müzesi bayram tatilinde 2 bin 370 ziyaretçiyi ağırladı

Yesemek Açık Hava Müzesi bayram tatilinde 2 bin 370 ziyaretçiyi ağırladı

"Hitit leyleği" yıkılan minarenin aleminin düştüğü yere bu yıl da geldi

İslahiye'deki 4 bininci kalıcı konut hak sahibine teslim edildi

Gaziantep'te geleneksel "bayram kömbesi" yapımı devam ediyor

Gaziantep'te geleneksel "bayram kömbesi" yapımı devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet