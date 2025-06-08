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Yaşam

Yerli turistler Kurban Bayramı tatilinde Kapadokya'daki turizm merkezlerini doldurdu

Kurban Bayramı tatili için Kapadokya'yı tercih eden yerli turistler, bölgede yoğunluk oluşturdu.

Behçet Alkan  | 08.06.2025 - Güncelleme : 08.06.2025
Yerli turistler Kurban Bayramı tatilinde Kapadokya'daki turizm merkezlerini doldurdu Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Bayram tatili öncesi rezervasyon hareketliliği ile dikkati çeken bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk yüzde 90'a ulaşırken, günübirlik ziyaretçilerle birçok noktada kuyruklar oluştu.

Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Göreme, Uçhisar, Ortahisar, Mustafapaşa beldeleri ile Çavuşin ve İbrahimpaşa köylerinde insan ve araç hareketliliği yaşandı.

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Aileleriyle bölgeye gelen yerli turistler, açık hava müzeleri, seyir alanları ve ören yerlerini gezdi.

Vadi yürüyüşlerine katılan tatilciler, gün boyu at ve arazi araçlarıyla düzenlenen tur etkinlikleriyle peribacaları arasında gezinti yaptı.

Avanos ilçesinin simgelerinden biri haline gelen ve sallanan köprü olarak da bilinen tarihi "Tahta Köprü"den geçmek isteyenlerin ilgisi nedeniyle zabıta ekipleri köprü girişinde tedbir aldı.

İlçenin iki yakasını birbirine bağlayan, iki demir ayak üzerine kurulu ve hafif sallanması nedeniyle "sallanan köprü" girişini bariyerle kapatan ekipler, kontrollü geçiş sağladı.

"İç Anadolu'nun incisi Nevşehir'i gezmek için geldik"

Tatil için bölgeyi tercih edenlerden İlker Demir, AA muhabirine ilk kez geldiği Kapadokya'da hem dinlenme hem de tarihi ve kültürel alanları gezme fırsatı bulduğunu söyledi.

Trabzon'dan geldiğini belirten Demir, "Gezilecek yerleri gördük. Peribacaları, kayadan oyma kiliseleri gezdik. Avanos'taki bu köprüden de geçtik. Eğlenceli bir tatil oldu." dedi.

Burak Özenç ise bayram tatilini bölgede değerlendirmek istediğini, arkadaş grubuyla geldiği Kapadokya'da farklı aktiviteleri deneyimleme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Özenç, "Anadolu'da Kapadokya gibi bir değer olması sevindirici. Farklı yerleri gezdikten sonra Avanos'a gelerek köprüden geçtik. Köprü, sürekli sallantı halinde olduğundan baş dönmesine neden oluyor ama güzel bir deneyimdi." diye konuştu.

"Çok farklı duygular içindeyim"

Elmas Özer de uzun süredir Kapadokya'yı görmeyi arzuladığını, bayram tatilini fırsata dönüştürdüğünü söyledi.

Kapadokya'nın ilgi çekici zenginliklere sahip olduğuna dikkati çeken Özer, "İlk defa Nevşehir'e geliyorum. Çok farklı duygular içindeyim. Birçok yerli ve yabancı turist burada geziyor. Başka bir şehirden gelmiş olmama rağmen esnafın bize yaklaşımı beni çok memnun etti." ifadelerini kullandı.

Muhammed Emre Akkaş ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'nın konuklarına sunduğu manzaranın eşine az rastlanır nitelikte olduğunu dile getirdi.

Bölgenin mutlaka görülmesi gereken turizm destinasyonlarından olduğunu vurgulayan Akkaş, şunları kaydetti:

"Bayram tatili için Kapadokya'ya geldik. Kapadokya ülkemizin en önemli kültürel alanlarından bir tanesi. Hem dünyanın farklı yerlerinden hem de bizler gibi yurt içinden turist çeken çok önemli bir lokasyon. Kapadokya, tarihi ve kültürel yönden bizleri tatmin eden, aktiviteleri de çok bol olan güzel bir alan. Biz de burada olmaktan çok memnunuz. Sabah erken saatlerde sıcak hava balonu turuna katıldık. At ve ATV arazi aracıyla düzenlenen tura da katıldık. Ailecek buradaki aktiviteleri çok sevdik."

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