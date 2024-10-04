Dolar
34.26
Euro
37.83
Altın
2,660.45
ETH/USDT
2,379.90
BTC/USDT
61,363.00
BIST 100
8,903.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Adana Şakirpaşa Havalimanında devam ediyor
logo
Yaşam

Yatılı okulda aile hasretiyle çizmeye başladı, halen resimlerle yaşıyor

Erzurum'da ortaokulu yatılı okurken Hınıs ilçesinde yaşayan ailesinin hasretiyle resim çizmeye başlayan 62 yaşındaki Fesih Özyurt, çocukluğundan beri şehrini tuvale yansıtıyor.

Faruk Küçük  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Yatılı okulda aile hasretiyle çizmeye başladı, halen resimlerle yaşıyor Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Erzurum

Hınıs ilçesinde yaşarken ortaokulu yatılı okumak için il merkezine gelen Özyurt, burada aile hasretini gidermek için resim çizmeye başladı.

Lisans eğitiminin ardından 1985 yılında Erzurum İl Özel İdaresinde teknik ressam olarak işe giren ve kendini bu sanata adayan Özyurt, 2014 yılında kurumdan emekli olduktan sonra 7 yıl boyunca Halk Eğitim Merkezi'nde sanatını icra etti.

Daha sonra yaşadığı apartmanın bodrum katında kiraladığı daireye atölye kurup burada resim çizmeye devam eden Özyurt, eserlerini açtığı sergi ve internet üzerinden satarak aile ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Bugüne kadar kişisel 14 sergi açan ve yaklaşık 800 tablo eser üreten Özyurt, çocukluğundan beri ömrünü sanatla geçiriyor.

"Resimden kopamadık"

Ressam Özyurt, AA muhabirine, ortaokulda yatılı okuduğu yıllarda ailesine olan hasretini resim çizerek giderdiğini söyledi.

Lise yıllarında yapılan resim yarışmalarına katıldığını ifade eden Özyurt, "O gün bugündür resimden kopamadık. Halen devam ediyorum. Şu anda da atölyemde çalışmalarımı sürdürüyorum. İlk sergimi 1998 yılında açtım ve bu yıl 14'üncü kişisel sergimi açtım. Onun dışında Ankara ve İzmir'de sergi açtım. 40 yıldır yaklaşık 800 resim tablosu yaptım. Şu anda atölyemde yaklaşık 100 tablo var." diye konuştu.

Özyurt, Erzurum İl Özel İdaresinden emekli olduktan sonra Halk Eğitim Merkezi'nde hem kendini geliştirip hem de bilgi ve becerilerini kursiyerlere aktardığını belirtti.

"Özellikle Erzurum ağırlıklı resimler çiziyorum"

Emekli olduktan sonra ev ortamında çalışmanın zor olmasından dolayı evinin alt katındaki apartman dairesini sanat atölyesine çevirdiğini anlatan Özyurt, şunları kaydetti:

"Resim bende bir tutku haline geldi, terk etmek artık mümkün değil. Fırsat bulduğum her saatte atölyeye inip müzik eşliğinde resimlerimi yapıyorum. Özellikle Erzurum ağırlıklı resimler çiziyorum. Erzurum'u anlatan çalışmalar yapıyorum. Hava ve su insan için nasıl bir ihtiyaç ise resim de benim için öyle. Resim sanatını bırakamıyorsun. Resmen bir tutku haline geliyor ve bizi mutlu ediyor."

Doğanın yanı sıra tarihte yaşanan önemli olaylar ve şahsiyetleri resmettiğini söyleyen Özyurt, "Kadın kahramanlarımızdan Nene Hatun'u, tarihimize mal olmuş veya hizmet etmiş, bu vatana canlarını feda eden şehitlerimiz, padişahlarımız, önderlerimiz ve şairlerimizin portrelerini çiziyorum. Amaç, yeni nesil bir Abdurrahim Karakuş'u, Mehmet Akif Ersoy'u, Necip Fazıl'ı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyabilsin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da inşaat sahasında alev alan doğal gaz kaçağı söndürüldü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamu Veri Alanı Projesini 2025'e kadar tamamlamayı hedefliyoruz
İnsanlar son 130 bin yılda kuş türünün yaklaşık yüzde 7'sinin kaybına yol açmış
Sinop'ta balıkçıların ağlarına 2 bin kasa palamut takıldı
Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü Bafa, kuraklığın etkisiyle 30 metre çekildi

Benzer haberler

Yatılı okulda aile hasretiyle çizmeye başladı, halen resimlerle yaşıyor

Yatılı okulda aile hasretiyle çizmeye başladı, halen resimlerle yaşıyor

Anne sütüne teşvik için mamaların reçeteyle satılması önerisi

Erzurumlu turizmciler yurt dışından direkt uçuş ve yurt içi ek sefer istiyor

Şampiyon yamaç paraşütçü, hazırlıklarını Uzundere'nin sarp dağlarında yapıyor

Şampiyon yamaç paraşütçü, hazırlıklarını Uzundere'nin sarp dağlarında yapıyor
Palandöken Dağı'na kar yağdı

Palandöken Dağı'na kar yağdı
Erzurum kırsalında hayvan sağlığını kadın veterinerler koruyor

Erzurum kırsalında hayvan sağlığını kadın veterinerler koruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet