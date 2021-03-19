Yaşlılar, Vefa Sosyal Destek Gruplarına vefasını ağaç dikerek gösterecek
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Kovid-19 salgını sürecinde yaşlıların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Gruplarına vefa borcunu ağaç dikerek ödeyecek.
Ankara
Genel Başkan Kazım Ergün, AA muhabirine, salgının başlamasıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılandığını söyledi.
Özveriyle çalışan Vefa Sosyal Destek Gruplarının 1 yılda 20 milyondan fazla kişinin yardımına koştuğunu belirten Ergün, şöyle konuştu:
"Yaşanılan zor süreçte Vefa Sosyal Destek Grupları Türkiye'nin dört bir yanında kimsesi olmayan yaşlılarımızın kimsesi oldu. Birçok yaşlımız onların manevi desteğiyle zor günleri geride bıraktı. Salgın sürecinde emekli maaşının çekilmesinden, gıda, ilaç ve hijyen malzemesi alınmasına kadar tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan Vefa Sosyal Destek Gruplarına bizim de artık bir vefa borcumuz var. Bu borcu onlar adına ağaç dikerek ödemek istiyoruz. Bu kapsamda Çanakkale'de ağaçlandıracağımız bir sahaya 'Vefa Hatıra Ormanı' adını vereceğiz."
Yaşlı nüfus 2040'da iki katına çıkacak
Kazım Ergün, 18-24 Mart'ın Yaşlılar Haftası olduğunu anımsatarak, tüm yaşlıların haftasını kutladı.
Türkiye nüfusunun yaşlanmaya başladığına dikkati çeken Ergün, nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun 65 yaş ve üzeri olduğunu, bu oranın 2040'ta iki katına çıkmasının beklendiğini dile getirdi.
Son yıllarda yaşlara yönelik aralarında Yaşlılar Şurası'nın da bulunduğu birçok etkinlik ve faaliyetin hayata geçirildiğini aktaran Ergün, şunları kaydetti:
"Bütün bu nedenlerden dolayı yaşlılarımızın yaşama sevinçlerini kaybetmemeleri için hala devletimizin, siyasetçilerimizin kamu yöneticilerimizin sivil toplum kuruluşlarımızın kısaca bütün toplumun desteğine ihtiyaçları var. Yaşlılarımıza, yeni tüketim kalıplarını karşılayabilecekleri ekonomik destekler sağlanmalı, beden ve ruh sağlıkları için gerekli tedbirler alınmalı ve bu şekilde sosyal yaşama yeniden entegre olmaları sağlanmalı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.