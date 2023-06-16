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Yaşam

Yaşı 93 olmasına rağmen çevreyi yeşertmek için çalışmaktan vazgeçmiyor

Kayseri'de yaşayan 93 yaşındaki Abdurrahman Abacı, ilerleyen yaşına rağmen 10 dönümlük mera arazisine diktiği fidanlarla çevre yeşillendirme çalışmalarına katkı sağlıyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Yaşı 93 olmasına rağmen çevreyi yeşertmek için çalışmaktan vazgeçmiyor Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Doğup büyüdüğü bölgeyi yeşillendirmek için sürekli gayret gösteren Abacı, iki yıl önce ata topraklarında ağaçlık alan kurmak için kolları sıvadı.

İlkokul mezunu Abacı, Kayabağ Mahallesi'ndeki 10 bin metrekarelik mera arazisinde onlarca çam, kayısı, badem ve elma fidanını toprakla buluşturdu.

Triportör ile sık sık bölgeye gelen 4 çocuk babası Abacı, çift bastonla yürüyerek gücünün yettiği kadar ağaçlar için emek veriyor, zaman zaman emekli maaşından ayırdığı parayla işçi tutup alanın bakımını yaptırıyor.

Abacı, AA muhabirine, insanlar için faydalı işler yapmanın önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Çocukluktan beri doğayı sevdiğini dile getiren Abacı, "Gençliğimde buralarda devamlı gezerdim, buralara bakardım. Yaşlanınca ne iş yapayım, vakti nasıl geçireyim diye düşündüm. Benim çalışmam lazım, gezmem lazım. Böylece burayı yapmaya karar verdim." dedi.

"Yaşım 93, Allah bana bir güç veriyor"

Abacı, "Kızıltepe Geben Çamlığı" adını verdiği ağaçlık alanın ziyaretçisinin çok olduğunu, onların hatırasına da birlikte ağaç diktiklerini dile getirdi.

Gücü yettiği kadar çalıştığını anlatan Abacı, "Burayı yapmaya başlayalı 2 sene oldu. Ben ancak gücümün dahilinde 10 bin metrekare yeri korumaya aldım. Burası bir orman olsun, öldükten sonra rahmet okusunlar istedim. Yaşım 93, Allah bana bir güç veriyor. Dünya benim, ne kadar mutluyum, bu bana güç veriyor. Yoksa benim 3 yaşıtım var, üçü de evinden çıkamıyor." şeklinde konuştu.

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