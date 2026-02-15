Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,003.30
BTC/USDT
69,033.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Kocaelispor maçı sonrası Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Yapılan yatırımlar Korugöl Tabiat Parkı'nı doğaseverlerin gözdesi haline getirdi

Son dönemlerde ulaşım ve çevre düzenlemesi yatırımları yapılan Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı, doğaseverlerin gözde mekanı haline geldi.

Ömer Ürer  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Yapılan yatırımlar Korugöl Tabiat Parkı'nı doğaseverlerin gözdesi haline getirdi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Kaynaşlı ilçesine 15 kilometre mesafedeki tabiat parkı, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle ilgi odağı haline geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bünyesindeki ağaçların çevrelediği doğal göl, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

Sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Korugöl, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Bölge, yeni tesisler, karavan ve çadır park alanlarıyla doğa turizm merkezlerinden biri haline gelmeye başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun büyük bölümü için toz taşınımı uyarısı
Konya'da yağış ekili alanlara zarar verdi
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı
İzmir Buca'da şantiyedeki çöpler yağmur sularıyla yola dağıldı
İstanbul'da hava sıcaklığı 23 dereceyi gördü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yapılan yatırımlar Korugöl Tabiat Parkı'nı doğaseverlerin gözdesi haline getirdi

Yapılan yatırımlar Korugöl Tabiat Parkı'nı doğaseverlerin gözdesi haline getirdi

Göksu Şelalesi, yenilenen asma köprüsüyle doğaseverlere keyifli yolculuk sunuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet