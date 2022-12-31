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Yaşam

Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 250'ye yükseldi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde tür sayısı 250 oldu.

Güven Kaya   | 31.12.2022
Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 250'ye yükseldi

Yalova

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak da tescil edilen lagünde 2022'nin son günlerinde boz kaz görüntülendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, "Yaban kazı olarak da bilinen boz kaz, ördekgiller familyasından 75-90 santimetre boyunda, ülkemizin de içinde bulunduğu bölgede en büyük kazdır. İç kesimlerde tatlı su göllerinde üreyen boz kaz kış aylarında beslenmek için lagünleri, çayırları, sazlıkları tercih eder." ifadesini kullandı.

Bülbül, tespit edilen boz kaz ile lagündeki kuş türü sayısının 250'ye yükseldiğini bildirdi.

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