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Yaşam

Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü 248'e yükseldi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'ne, bıyıklı baştankara ve yeşil papağanın gelmesiyle kuş türü sayısı 248'e çıktı.

Güven Kaya   | 20.11.2022
Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü 248'e yükseldi

Yalova

Bazı türlerin yaz ve kış aylarını ayrı ayrı geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak da adlandırılan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak da tescil edilen Hersek Lagünü, daha önce 246 olan tür sayısını alana yeni gelen misafirlerle 248'e yükseltti.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaptığı açıklamada, son sayımlar sonunda lagündeki kuş türlerinin artmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ülkedeki kuş popülasyonunun yaklaşık yüzde 50'sini lagünde misafir ettiklerini anlatan Oral, "Bu bizi çok sevindiriyor. Alanımız çok küçük olmasına rağmen metrekareye düşen kuş sayımız çok fazla." dedi.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise kuş gözlem kulesinin hemen güneyinde, ana yola yakın sazlıkların arasında gözlemledikleri alanda geçit kuşu olan bıyıklı baştankara ile alanın sahil bölümü ormanlık alanda gözlemledikleri yeşil papağanın Hersek Lagünü'nün yeni misafirleri olduğunu bildirdi.

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