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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Genç Karadenizliler Derneğini ziyaretinde konuşuyor.
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Yaşam

Yalova'da hastanenin duvarlarını güzel sanatlar lisesi öğrencileri renklendiriyor

Yalova Güzel Sanatlar Lisesi'nin gönüllü öğrencileri, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koridorlarının duvarlarını, sanatın iyileştirici gücünden esinlenerek çeşitli masal ve çizgi film karakterlerinin resimleriyle donatıyor.

Cem Mete Okur  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Yalova'da hastanenin duvarlarını güzel sanatlar lisesi öğrencileri renklendiriyor Fotoğraf: Cem Mete Okur/AA

Yalova

Çalışmaların devam ettiği hastanede AA muhabirine açıklamada bulunan Okul Müdürü Haydar Kılıç, öğrencilerin kardeşlik, dostluk, yardımseverlik gibi duygularını geliştirmek amacıyla bu sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Projeyi paylaştıkları hastane yönetiminin çok memnun olduğunu anlatan Kılıç, "Hastanede çalışmalarımıza başladık. Bu tür çalışmaların insanlara pozitif yönde katkı sağlayacağına inanıyoruz. Projemize ilk etapta 5 öğrenci, 1 öğretmen ile başladık ama yıl içinde öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu projede yer alacak." diye konuştu.

Öğretmen Esma Özgür, tamamladıkları eserlerin yanı sıra duvarlara hastalar üzerinde olumlu etkileri kanıtlanmış resimler yapacaklarını bildirdi.

Resim Bölümü öğrencisi Ebrar Üzülmez de böylesine anlamlı bir çalışmada yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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