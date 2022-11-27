Vuslat Derneğinin "İyilik Vardiyası" ekibi, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor
Vuslat Derneği, yurt içindeki yardım faaliyetlerini, "İyilik Vardiyası" adı altında oluşturduğu ekiple sürdürüyor.
İstanbul
Dernekten yapılan açıklamaya göre, yurt içindeki yardım faaliyetlerine "İyilik Vardiyası" adını veren Vuslat Derneği, yetimlerin, ihtiyaç sahibi ailelerin, öğrencilerin ve sokakta kalan kimsesizlerin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.
Ağırlıklı olarak gençlerden oluşan İyilik Vardiyası ekibi, kimi zaman kırtasiye malzemelerini temin etmekte zorlanan öğrencilere eğitim setleri dağıtıyor kimi zaman da ihtiyaç sahibi ailelere mutfak eksiklerini giderebilecekleri Vuslat Kart ve kumanyalar ile destek oluyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Taştan, gece gündüz demeden iyiliği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, onların hayır dualarında yer edinmek için çalıştıklarını belirterek, yardım ulaştırdıkları kişilerin yüzlerindeki tebessüme şahit olmanın kendilerine güç kattığını ifade etti.
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