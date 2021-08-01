Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Van'da selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven: Sele kapıldığımda aklım kardeşlerimde kaldı

Van'ın Başkale ilçesinde dün sele kapılan ve baygın halde kurtarılan Kader Yurtseven, selden dolayı evlerinin yıkıldığını, hayvanlarının öldüğünü ve büyük bir korku yaşadıklarını belirtti.

Emre Ilıkan,Zafer Tayfur   | 01.08.2021
Van'da selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven: Sele kapıldığımda aklım kardeşlerimde kaldı

Van

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'nde sudan kurtarıldığı anda çekilen görüntüsüyle yürekleri burkan 23 yaşındaki Kader Yurtseven, yaşadığı korku dolu anları AA muhabirine anlattı.

Kardeşini aramaya çalışırken sele kapıldığını aktaran Yurtseven, bir anda mahallenin sular altında kaldığını, evlerin ahırların yıkıldığını, hayvanların telef olduğunu söyledi.

O anda yaşadığı duyguyu anlatmakta zorlandığını dile getiren Yurtseven, şöyle konuştu:

"Sel sırasında evden çıktık. Kardeşim kaybolmuştu. Onu aramaya gittiğimde suya kapıldım. Bir süre sürüklendikten sonra bir kadın beni çıkarttı. Orada bayıldım. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum. Sele kapıldığımda aklım kardeşlerimde kaldı. Evimizi, kardeşimi düşünüyordum. Sel evimizi yıktı, hayvanlarımız öldü. Her şeyimiz yok oldu. Üzerimde hala yaşadığımız korku var. Rüyadaymışım gibi hissediyorum bazen. Yetkililerin bize destek çıkmasını istiyoruz. Babam cezaevinde. Selden kurtulduğum için mutluyum."

Anne Semiha Yurtsever ise eşinin cezaevinde olduğunu, 8 çocuğuyla evsiz kaldığını söyledi.

Yaşadığı acı nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan anne Yurtsever, "Hiçbir şeyimiz kalmadı. İneğimi, hayvanlarımı, her şeyimi kaybettim. Sel geldiğinde evimizde oturuyorduk. Daha sonra dışarı kaçtık. Yüksek bir tepeye çıktım. Evimiz sel sularının altında kaldı, yerle bir oldu. Devlet desteğiyle çocuklarıma bakıyordum. Devletimiz yanımızda, yaralarımızı sarıyor. Allah devletimizden razı olsun." dedi.

Sel baskını nedeniyle birçok evin yıkıldığı, ahırların zarar gördüğü, çok sayıda hayvanın telef olduğu mahallede Van Büyükşehir Belediyesi, jandarma, DSİ, AFAD, Kızılay, VASKİ ekipleri yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TESK, iş yerlerinde Kovid-19 aşısı olmayanların çalıştırılmaması için genelge hazırladı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 259'a çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İsrail, son kullanma tarihi dolacak 80 bin Kovid-19 aşısını imha edecek
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı olmayı erteleyenleri uyardı

Benzer haberler

Van'da selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven: Sele kapıldığımda aklım kardeşlerimde kaldı

Van'da selden son anda kurtarılan Kader Yurtseven: Sele kapıldığımda aklım kardeşlerimde kaldı

Meteorolojiden Van için sel ve su baskını uyarısı

Van'da sel nedeniyle 5 ev yıkıldı

Özel Harekat İran sınırında nöbette

Özel Harekat İran sınırında nöbette
Almanya'daki selzedeler eyalet hükümetlerinin 'yardım kuruluşlarının işini zorlaştırmasından' şikayetçi

Almanya'daki selzedeler eyalet hükümetlerinin 'yardım kuruluşlarının işini zorlaştırmasından' şikayetçi
Van'ın selden etkilenen 5 ilçesinde hasar tespitine başlandı

Van'ın selden etkilenen 5 ilçesinde hasar tespitine başlandı