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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Yaşam

Van'da atlı birlikler, vatandaşları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı atlı timi, Van Gölü'nde olası boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Nevzat Umut Uzel  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Van'da atlı birlikler, vatandaşları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi

Van

Valilikten yapılan açıklamaya göre, plajda yaya ekiplerle devriye görevi yapan atlı tim, gölde meydana gelebilecek muhtemel boğulma olaylarına yönelik tedbirler almaya başladı.

Can kayıplarını önlemek amacıyla Mollakasım Plajı'nda devriye görevi görev yapan atlı birlik, boğulma tehlikesine karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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