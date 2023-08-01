Van'da atlı birlikler, vatandaşları boğulma vakalarına karşı bilgilendirdi
Van İl Jandarma Komutanlığı atlı timi, Van Gölü'nde olası boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Van
Valilikten yapılan açıklamaya göre, plajda yaya ekiplerle devriye görevi yapan atlı tim, gölde meydana gelebilecek muhtemel boğulma olaylarına yönelik tedbirler almaya başladı.
Can kayıplarını önlemek amacıyla Mollakasım Plajı'nda devriye görevi görev yapan atlı birlik, boğulma tehlikesine karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.