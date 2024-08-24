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Yaşam

Van Gölü Havzası yazlıkçı flamingoları ağırlıyor

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının bulunduğu Van Gölü Havzası, göç yolculuğundaki yüzlerce flamingoya konaklama imkanı sunuyor.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Van Gölü Havzası yazlıkçı flamingoları ağırlıyor Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Van

Havaların ısınmasıyla konaklamak için Van Gölü'ne akın eden binlerce flamingo, iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Kuzey Afrika'dan İran'a uzanan göç yolculuğunda konakladıkları gölde geniş bir beslenme alanı bulan kuşlar, havaların soğumaya başladığı kasım ayına kadar gölde konakladıktan sonra sıcak bölgelere göç ediyor.

Van Gölü'nün Muradiye ilçesi kıyılarında yoğunluk oluşturan flamingolar, İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından korunuyor.

"Yoğun şekilde konaklıyorlar"

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, AA muhabirine, ilçenin her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce flamingoya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Flamingoların göle renk kattığını anlatan Aydoğan, şunları kaydetti:

"Göl kenarında yer alan ilçemiz her sene flamingoların göçünde ev sahipliği yapıyor. Bu sene de flamingolar bölgemize gelmeye başladı. Vatandaşlarımız ve turistler için seyir zevki oluşturuyorlar. Yoğun bir şekilde konaklıyorlar. Yaz boyunca onları misafir edeceğiz. Bölgemiz, sulak alan konusunda zengin olması, su kaynaklarının bol olması nedeniyle göçmen kuşların uğrak yeri. Bu mevsimde herkesi bu seyir zevkini yaşamaya davet ediyoruz."

"Havalandıkları zaman adeta görsel şölen oluşturuyorlar"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da Van Gölü Havzası'nın çok fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Göçmen kuşların Kuzey Afrika'dan İran'a yolculuğunda Van Gölü'nün en önemli konaklamama alanlarından biri olduğunu belirten Akkuş, "Özellikle göle dökülen akarsular verimli ve besin yönünden zengin. Göle dökülen en büyük akarsulardan birisi bulunduğumuz mevkideki Bendimahi Çayı. Derinliğin yarım metrenin altında olması su kuşları için oldukça verimli alanların, habitatların oluşmasını sağlıyor. Şu an arkamızda yüzlerce pembe renkleriyle flamingoları görüyoruz. Havalandıkları zaman adeta görsel şölen oluşturuyorlar. Doğal kaynakları korursak buradaki yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapmaya devam ederiz." diye konuştu.

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