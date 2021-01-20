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Yaşam

Uşak'ta polis ekipleri bazı sokak hayvanlarını battaniyeye sardı

Uşak'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Sokak Hayvanlarını Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokak hayvanlarına mama bıraktı, bazılarını da battaniyeye sardı.

Mehmet Çalık   | 20.01.2021
Uşak'ta polis ekipleri bazı sokak hayvanlarını battaniyeye sardı Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

Soğuk hava nedeniyle buzlanmaların da yaşandığı kentte, sokak hayvanları için kentin birçok noktasına mama konuldu.

Ekipler, soğuk havadan dolayı bazı hayvanları battaniyeye sarıp, yattıkları yerlere battaniye serdi.

Öte yandan su kaplarındaki suların buz tutmasıyla nedeniyle de hayvanlara polis ekiplerince su verildi.

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