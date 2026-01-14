Dolar
Yaşam

Uludağ'daki oteller yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk hedefliyor

Türkiye’nin önemli kış ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ’daki otel ve tesisler, yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedefliyor.

Fatih Çapkın  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Uludağ'daki oteller yarıyıl tatilinde yüzde 100 doluluk hedefliyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzakta bulunan, teleferikle de ulaşım sağlanan Uludağ'ın turistik tesisleri, yarıyıl tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Kar kalınlığının 95 santimetreye ulaştığı 2 farklı oteller bölgesinde konaklama imkanı bulabilecek tatilciler, 11 teleski, 6 telesiyej ve 1 gondolu (telesiyejin kabinli modeli) kullanabilecek.

Yarıyıl tatilinde Uludağ'a çıkacak günübirlikçiler ve otellerde konaklayan turistler, 300 ile 1980 metre uzunluklardaki 20 kayak pistinde kayak ve snowboard yapma imkanı bulacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 3 bin 800 yatak kapasiteli otel ve tesislerde yarıyıl tatili için rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

Uludağ'ın 1620 rakımlı Sarıalan mevkisinde bulunan, etrafı çam ağaçlarıyla çevrili bungalovlardan oluşan Orman Köşkleri de tercihlerin başında yer alıyor.

Uludağ'daki otel, misafirhane ve bungalov gibi işletmeler yarıyıl tatilini yüzde 100 dolulukla geçirmeyi hedefliyor.

"Yılbaşını iyi geçirdik"

Uludağ'da bulunan bir otelin yöneticisi Harbi Türk, AA muhabirine, yarıyıl tatili için planlamalarının bitmek üzere olduğunu söyledi.

Yılbaşı yoğunluğunun tahminlerinin üzerinde geçtiğini belirten Türk, "Yılbaşını çok iyi geçirdik." dedi.

Türk, bu sezon kar kalınlığının istenen seviyede olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel olarak talepler çok iyi. Bu hafta sonu yarıyıl tatili başlıyor. Şu an yüzde 70 doluluk var, talep çok iyi. Kar biraz geç geldi gibi ama şimdi iyi durumda. Bu sene tüm otellerde özellikle çocuklara yönelik kayakla ilgili aktiviteler çok fazla. Kayak okulları, otellerle entegre olarak öğrencilere özel avantajlar sunuyor, paket programlar var. Çocuklar bu 15 tatilde çok mutlu olacak. Şu ana kadar yüzde 70 doluluklara ulaştık, hedefimiz yüzde 100 dolulukla geçirmek."

Uludağ'daki Orman Köşkleri'nin İşletme Müdürü Eray Özenoğlu ise yarıyıl tatili için rezervasyon yoğunluğu yaşadıklarını dile getirdi.

Özenoğlu, Uludağ'da aralıklarla kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Sömestir için hazırız. Sömestir yoğun geçecek. Biz de şu ana kadar sömestir için yüzde 80 doluyuz. Tam anlamıyla dolu geçireceğimizi düşünüyorum. Bu kar yağışıyla beraber daha iyi bir rezervasyon alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
