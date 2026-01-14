Dolar
Ekonomi

YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yarıyıl tatili için 24 bin kişilik kapasite artışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde artan yolcu talebini karşılayabilmek için yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin 24 kişilik kapasite artışı yapacaklarını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde yarıyıl tatili için 24 bin kişilik kapasite artışı

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, yarıyıl tatili öncesinde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde gerekli planlamaları tamamladıklarını ifade etti.

Ara tatilde artan yolcu talebini karşılayabilmek amacıyla YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde kapasitenin artırılacağını belirten Uraloğlu, "Ara tatilde YHT, ana hat ve bölgesel trenlerimizde toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacağız. Ankara-İstanbul güzergahında 4 günde karşılıklı 8 ek YHT seferi gerçekleştireceğiz, 3 bin 864 kişi daha sevdiklerine YHT konforuyla ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Ankara-İstanbul YHT hattında, 17-18 Ocak ve 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde ek seferler düzenleyeceklerinin bilgisini vererek, ilave YHT seferlerinin Ankara'dan saat 11.15'te, İstanbul'dan saat 17.45'te hareket edeceğini aktardı.

"Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız"

YHT'lerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına giden bölgesel ve ana hat trenlerine de vagon ilaveleri yaparak ek kapasite sağlanacağını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İzmir ve Konya mavi trenleri, Doğu, Güney/Vangölü, Ege, 6 Eylül, 17 Eylül, Pamukkale, Ankara ekspresleri ile Uzunköprü-Halkalı, Edirne-Halkalı bölgesel trenlerine vagon ilave edilecek. 16 Ocak-1 Şubat döneminde ana hat ve bölgesel trenlerimize 408 vagon ilaveyle 20 bin 160 kişilik ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız. Demir yolu güvenli, çevreci ve konforlu yapısıyla tatil dönemlerinde de vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım alternatiflerinden biri oldu. Demir yolunda tatil yoğunluğuna hazırız, vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık."

