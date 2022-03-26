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Yaşam

Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği Primorsk'ta savaşın ortasında kaldı

Ukrayna'ya yakınlarını ziyarete giden ancak savaş çıkınca Türkiye'ye dönemeyen Ganna Cebeci, iki çocuğu ve kayınvalidesi, 5 günlük otomobil yolculuğunun ardından Edirne'ye ulaştı.

Gökhan Balcı, Hakan Mehmet Şahin   | 26.03.2022
Ukraynalı gelin ailesini görmek için gittiği Primorsk'ta savaşın ortasında kaldı

Edirne

Türk eşiyle İzmit'te yaşayan, akrabalarını görmek için Ukrayna'ya giden Ganna Cebeci ve kayınvalidesi Gülvin Cebeci, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu Primorsk şehrinde yaşadıkları evde bir süre mahsur kaldı.

Bölgede savaşın şiddetinin artması ve bazı binaların Rusya tarafından vurulmasıyla Cebeci ailesi Türkiye'ye dönmek için Büyükelçilikten yardım istedi.

Dışişleri Bakanlığının yardımıyla kendi araçlarıyla yola çıkan aile, Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştiren otobüsü takip ederek Edirne'ye ulaştı.

Ganna Cebeci, AA muhabirine, Ukrayna'ya ailesini görmek için gittiğini söyledi.

Kendisinin önce gittiği Ukrayna'ya daha sonra da kayınvalidesinin geldiğini belirten Cebeci, Türkiye'ye dönmeyi planladıkları tarihte Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle ülkeden çıkamadıklarını söyledi.

Rus bombardımanının yoğun yaşandığı Mariupol'e yakın Primorsk şehrinde korku dolu anlar yaşadıklarını aktaran Cebeci, "Savaşın bir an önce bitmesini istiyorum." dedi.

Cebeci, Ukrayna'daki bazı kentlerde insanların yaşadıkları yerden bombardıman nedeniyle çıkamadığını anlattı.

"Araca Türk bayrağı ve çocuk var yazısı astık"

Türkiye'ye dönmek istediklerini Dışişleri Bakanlığına bildirdiklerini aktaran Ganna Cebeci, yolların çok tehlikeli olduğunu söyledi. 

Bakanlıktan haber gelmesi sonrası sürücülüğünü yaptığı Ukrayna plakalı araçla yola çıktıklarını ifade eden Cebeci "Biz kendi aracımızla yola çıktık fakat yollar çok tehlikeli. Ruslar araçları, çocukları, herkesi vuruyor. İnsanların şehirden çıkmasına izin vermiyorlar, araçları kontrol ediyorlar. Her şeyi karıştırıyorlar." dedi.

Türk tahliye otobüsünü izlediklerini, Türk bayrağı ve "Çocuk var" yazısı asılı araçlarıyla bölgeden çıktıklarını anlatan Cebeci, "Türk bayrağını araca astık, aynalara beyaz bez bağladık, Allah'a şükür 5 gün süren yolculuğumuz sonrası Türkiye'ye geldik. Türk bayrağı olunca Ruslar karışmıyor." dedi.

Gülvin Cebeci de önce gelininin, annesini görmek için gittiğini, kendisinin de dünürlerini ziyaret etmek için daha sonra Ukrayna'ya gittiğini anlattı.

Savaş başlayınca ateş hattında mahsur kaldıklarını belirten Cebeci, "Ukrayna'dan çıkmak için Türk Büyükelçiliğinden yardım istedik. 'Türk vatandaşlarına bir şey yapmazlar.' dedik, Türk bayrağı astık. 'Araçta çocuk var' yazdık. Bizleri yollarda çok bekletti Ruslar fakat Allah'a şükür sağ salim gelebildik ülkemize. Allah oradaki insanlara yardım etsin. Şükürler olsun devletimiz sayesinde savaş hattından çıktık." dedi.

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