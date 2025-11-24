Dolar
logo
Yaşam

Tutku öğretmen görev yaptığı 17 öğrencili okulu azmiyle güzelleştirdi

Sınıf öğretmeni Tutku Demir, 2 yıldır görev yaptığı Hatay'ın Arsuz ilçesindeki 17 öğrencili okulu resim ve oyun köşeleriyle renklendirdi, bahçeye kazandırdığı parkla çocukların yüzünü güldürdü.

Ali Kemal Zerenli  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Hatay

İlçenin kırsalında yer alan Kozaklı Mahallesi'ndeki Kozaklı İlkokuluna 2023'te atanan Demir, öğrencilerin daha güzel ortamda ders işlemesi için çalışmalar yaptı.

Demir, Arsuz Kaymakamlığı ve hayırseverlerin desteğiyle okulun sınıflarını yeniledi, bazı dersleri ağacın altında işlemek için elden geçirdiği bahçeye oyun parkı kazandırdı.

Birleşimli sınıfta 10 ilkokul öğrencisinin eğitim gördüğü okulun duvarlarını öğretici çizim, resim ve yazılarla dolduran Demir, kitaplığın yeni eserlerle donatılmasına katkı sundu.

Demir'in girişimiyle kurulan ve öğretmen Melda Yapıcı'nın göreve başladığı ana sınıfına 7 çocuğun katılmasıyla okuldaki öğrenci sayısı 17'ye çıktı.

Okulda oyun ve yemek köşesi oluşturan Demir, eğitim kurumunu güzelleştirerek çocukların yüzünü güldürdü.

"Fırsat eşitliğini sağlamaya çalıştım"

Tutku Demir, AA muhabirine, okulda 10 ilkokul ve 7 ana sınıfı öğrencisinin eğitime devam ettiğini söyledi.

Öğrencilere daha iyi bir ortam sunmaya çalıştığını dile getiren Demir, "Şehirdeki çocuklar nasıl eğitim alıyor, nelerle uğraşıyorlarsa aynısını uygulamaya çalışıyorum. O fırsat eşitliğini sağlamaya çalıştım." dedi.

Demir, okulun fiziki şartlarını elinden geldiğince iyileştirmeyi amaçladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Okulumuzda öğrencilerin az olmasından dolayı kullanmadığımız sınıfı çocukların oyun oynayıp yemek yiyebileceği, yorulduklarında 5 dakikada olsa dinlenebilecekleri bir alana çevirdik. Duvarlarını süsledik, yere halı ve minderler serdik, zeka oyunları koyduk. Masalarımızı eklediğimiz yerde kitap köşesi oluşturduk. Çocuklarla orada oturuyor, oyun oynuyor ve kitap okuyoruz."

Demir, temel amaçlarının mutlu ve huzurlu öğrenciler yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Ana sınıfı öğretmeni Melda Yapıcı da okulda keyifle çalıştığını ifade ederek, meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutladı.

