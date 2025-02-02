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Yaşam

Türkiye'nin dört bir yanında "Hadis Halkaları" kurulacak

Çok sayıda İslami gençlik kuruluşu, dernek ve vakfın bir araya gelerek oluşturdukları "Hadis Halkaları", üçüncü yılında da 7'den 70'e herkesi hadislerle buluşturacak.

Ümit Aksoy  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
Türkiye'nin dört bir yanında "Hadis Halkaları" kurulacak

İstanbul

Proje kapsamında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) güzide örnekliğini anlamak için temel kaynak olan hadis külliyatından hareketle Türkiye'nin dört bir tarafında hadis halkaları kurulacak.

Çalışmayla hadislerin okullarda, kampüslerde ve mescitlerde daha fazla gündem olması ve modern yaşantının dayattığı gündemlerden uzaklaşılması hedefleniyor.

"Hadis halkalarıyla evlerimiz bereketlensin, kardeşliğimiz pekişsin"

"Hadis halkalarıyla evlerimiz bereketlensin, kardeşliğimiz pekişsin" sloganıyla yola çıkan proje, çocuklar, gençler ve yetişkinler için oluşturulan farklı hadis kategorileriyle her yaştan katılımcıya açık.

Şaban ve ramazan aylarında gerçekleştirilecek olan programa kayıtlar "hadishalkalari.org" web adresinden yapılacak.

Hadisler etrafında yapılacak sohbetlerin muhtevasına katkı sağlamak için "hadishalkalari.org" sitesi üzerinden hadis ve hadis şerhi kitapçıkları okurların dikkatine sunulacak.

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