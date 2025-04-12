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Yaşam

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile anaokulu öğrencilerine ağaç sevgisi aşılanıyor

Diyarbakır'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile anaokulu öğrencilerine ağaç sevgisi aşılanıyor.

Bestami Bodruk  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile anaokulu öğrencilerine ağaç sevgisi aşılanıyor Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğünün de desteğiyle "Geleceğin Fidanları, Fidanlarla Buluşuyor Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğünde anaokulu öğrencilerine tohumun fidana, fidanın ağaca yolculuğu uygulamalı olarak öğretiliyor.

Müdürlükte, görevli mühendisler ve teknik personel tarafından karşılanan çocuklar, "Ağaç yaşken eğilir" ana fikriyle yapılan bilgilendirmenin ardından mevsime uygun olarak tohumları ekiyor.

Yerleşke içerisinde yetiştirilen bitki ve ağaç türlerini görme, sulama ve bakım yapma şansı bulan çocuklar, daha sonra fidan dikim sahasında isimlerini verdikleri fidanları toprakla buluşturuyor.

"Çalışma çocukların davranışlarında kalıcı öğrenmeye yardımcı oluyor"

Proje koordinatörlerinden Ayşe Ana Anaokulu öğretmeni Zeynep Caniş Çakmak, AA muhabirine, hayata geçirilen ve çocuklara doğa bilinci aşılamayı hedefleyen projede yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Projeyle çocukların toprağın önemini ve bir tohuma verilen emeğin aşamalarını gözlemlediğini dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

"Toprakla temas eden çocuklar daha yaratıcı ve çevreye daha duyarlı oluyor. Amacımız bu duyarlılığı davranışa dönüştürmek ve kalıcı hale getirmek. Çocukların sorumluluk alması için aktif rol alacakları, yaparak yaşayacakları bir ortama getirdik. Ne kadar sorumluluk alırlarsa ve ne kadar yaşayarak deneyimlerlerse davranışları o kadar kalıcı hale geliyor. Bu çalışma çocukların davranışlarında kalıcı öğrenmeye yardımcı oluyor."

"Duyarlı nesiller yetiştirmek hepimizin amacı"

Neşeli Yüzler Anaokulunda öğretmen Saliha Sarı da çocukların yapılan bilgilendirmeleri heyecanla dinlediğini belirtti.

Her uygulama aşamasının çocuklarda ayrı bir mutluluk yaşattığını ifade eden Sarı, "Duyarlı nesiller yetiştirmek hepimizin amacı. Bu amaç için burada toplandık. Çocukların minik elleriyle doğaya dokunuşları, doğayla iç içe olmaları bizim en büyük önceliklerimizden. Onların geleceği için çok değerli bu tarz etkinlikler. Bu nesle bu bilinci aktarmak birinci vazifemiz." ifadelerini kullandı.

Ayşe Ana Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Liya Beren Aktaş ise tohum ektiğinde, fidan diktiğini ve eğlenceli bir gün geçirdiğini anlattı.

Öğrencilerden Ayşe Akbulut da ormanların yaşam alanı olduğunu dile getirerek, "O nedenle yangın çıkarmamalıyız ve çöp atmamalıyız. Doğamızı ve hayvanları korumalıyız. Yoksa dünyamız kirlenir, hayvanlar yaşam alanlarını kaybeder." dedi.

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