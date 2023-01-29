Türkiye mezunu Boşnaklar, Türkiye'de üniversite okumanın ayrıcalıklı olduğunu düşünüyor
Türkiye'de üniversite eğitimi alan Boşnaklar, bu eğitimin faydalı ve ayrıcalıklı olduğuna inanıyor.
Saraybosna
Türkiye mezunu Boşnaklar arasında öğretmenler, doktorlar, mühendisler ve birçok farklı meslekten kişiler bulunurken, Bosna Hersek Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, diş hekimleri Merima Suljkanovic-Bunjo ile Aida Kesmer ve iş insanı Samir Vildic, AA muhabirine Türkiye'de bulundukları yılları anlattı.
İstanbul Üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi mezunu Samir Sibonjic, "Türkiye öğrencilere eğitimin yanında bir yaşam tarzı da sunuyor. Türkiye'de üniversite eğitimi alacak öğrencilerimizin bizim kültürümüze benzer bir kültürü, ülkemizde daha az önem verilen ve hepimizin ilgilenmesi gereken disiplini de öğreneceklerini rahatlıkla söyleyebilirim." dedi.
Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin kendi kararlarını verebilecek şekilde geliştiklerine dikkati çeken Sibonjic, şunları kaydetti:
"Gençler, ailelerinden uzakta bulunarak kendi kararlarını kendileri alma ve hedeflerine bağımsızca ulaşma fırsatını elde ediyor. Şahsen bu tecrübe benim iş hayatıma harika sonuçlar kattı. Kendi şirketimi açtıktan sonra, bağımsız kararlar vererek kendimi işime adadım ve bugün Zenica-Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı olarak görev yapıyorum."
Sibonjic, Türkiye'de eğitim sisteminin çok kaliteli ve organize bir şekilde işlediğini ve bütün şehirlerde çok sayıda yurt ve kampüs bulunduğunu dile getirdi.
Türkçe bilmenin bir ayrıcalık olduğunun altını çizen Sibonjic, Türkiye'de eğitim aldıktan sonra Bosna Hersek'e dönen birçok kişinin kendi şirketlerini kurduğunu ve iyi şirketlerde iş bulduğunu kaydetti.
Merima ve Aida, Saraybosna'da diş hekimi olarak çalışıyor
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Merima Suljkanovic-Bunjo ve Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Aida Kesmer, başkent Saraybosna’da çalıştıkları diş sağlığı ve estetiği kliniğinde halka kaliteli şekilde hizmet verdiklerini kaydetti.
İstanbul Üniversitesinde eğitim almaktan gurur duyduğunu ifade eden Bunjo, "Mesleki anlamda ilerlemiş olmamın yanı sıra Türk kültürü ve geleneklerini tanıdım hatta İstanbul’da bulunan diğer ülkelerden öğrencilerin de kültürlerini tanıdım ve bu sayede zenginleştiğimi düşünüyorum." diye konuştu.
Bunjo, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönmeye karar verdiğini, birçok farklı alanda çalıştıktan sonra şimdi Saraybosna'da önde gelen bir diş kliniğinde çalıştığını ifade etti.
Türkiye ile bağlantılarını koparmadığına işaret eden Bunjo, hayatının en güzel dönemini İstanbul'da geçirdiğini söyledi.
Kesmer de Türkiye'de bulunduğu yıllarda kendisini yabancı bir ülkede gibi değil kendi evindeymiş gibi hissettiğini belirterek "Türkiye, birçok farklı olanağı bir arada sunan nadir ülkelerden. Türkçe öğrenip, yeni bir kültürü öğreniyor olmanız da Türkiye'de üniversite okumanın diğer bir güzel yanı." dedi.
Türk halkının Bosna Hersekli öğrencilere yaklaşımının çok iyi olduğunu kaydeden Kesmer, "Bosna Hersekli olduğunuzu söylediğinizde, sizi daha çok sevdiklerini hissediyorsunuz. Desteklemek için her şeyi yapıyorlar bu da sizi ayrıcalıklı hissettiriyor." ifadelerini kullandı.
"Türkiye bize değerli ve faydalı bireyler olduğumuzu öğretti"
Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentinde dünyaya gelen Vildic, 13 yaşındayken eğitimini devam ettirmek için Türkiye'ye gittiğini kaydetti.
Vildic, lise eğitimini tamamladıktan sonra, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdiğini ve ardından yüksek lisans ve doktorasını da yine aynı üniversitede tamamladığını ifade ederek "Türkiye'ye, bir gün öncesinde koyunlara bakan bir çocuk olarak gittim ve evime takım elbiseli, kravatlı, doktoramı tamamlayarak döndüm." dedi.
Türkiye'de eğitim almanın büyük bir avantaj olduğunu kaydeden Vildic, "Türkiye, bizi eğitmenin yanı sıra bize ülkelerimize dönmeyi, para kazanmayı, ülkelerimizde değerli ve faydalı bireyler olduğumuzu öğretti." değerlendirmesinde bulundu.
Vildic, şu an özellikle Bosna Hersek'e yatırım çekmeyi hedefleyen bir şirkette yöneticilik yaptığını belirterek firmanın Türkiye, Sırbistan, Hırvatistan, İran, Hindistan ve Çin'de ofis ve temsilciliklerinin olduğunu, Almanya ve Kuzey Makedonya ofislerinin de yakında açılacağını ifade etti.
Bunun yanı sıra Türkiye'den oto bakım ürünleri, temizlik ürünleri, halı yıkama, koruyucu boya ve vernik üretimi yapan bir markanın Balkanlar ve Avrupa temsilciliğinin de müdürü olduğunu anlatan Vildic, Türkiye'de eğitim almanın profesyonel hayat için faydalı olduğuna inandığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.