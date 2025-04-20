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Yaşam

Türk Yıldızları, Mersin semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri uçuşu yaptı.

Yakup Sağlam  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Türk Yıldızları, Mersin semalarında gösteri uçuşu yaptı Fotoğraf: Yakup Sağlam - AA

Mersin

Adana'daki İncirlik Üssü'nden havalanan Türk Yıldızları'nın yaptığı gösteri uçuşunu sahil şeridindeki Mersin İdman Yurdu Meydanı'na gelen vatandaşlar ilgiyle izledi.

Mersin semalarında 30 dakika süren uçuşu, vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti.

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Türk Yıldızları, gösteri uçuşunda yaptığı akrobatik hareketlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Mersin Valisi Atilla Toros ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de gösteri uçuşunu izleyenler arasında yer aldı.

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