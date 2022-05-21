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Yaşam

Türk Yıldızları Erzincan semalarında gösteri yaptı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bahar şenlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Barış Yalçınkaya   | 21.05.2022
Türk Yıldızları Erzincan semalarında gösteri yaptı Fotoğraf: Yakup Bakar/AA

Erzincan

EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi üzerinde yapılan gösteride, uçaklar gökyüzüne ay yıldız çizerek akrobatik hareketler yaptı.

Gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar ile öğrenciler de bu anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Vali Mehmet Makas, gösteri sonrası gazetecilere, şehrin heyecanlı bir gün yaşadığını söyledi.

Üniversitenin bahar şenlikleri kapsamında Türk Yıldızları'nın gösteri yaptığını ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Malum Erzincan'ın kurutuluş programında da SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşunu izlemiştik. Gösteriler can Erzincan'a ayrı bir heyecan katıyor. Türk Yıldızları, 'Başınız dik, gözünüz göklerde olsun' diye bir sloganla bugün buraya girdiler. Başımız dik, gururluyuz. Dosta güven, düşmana korku veren bir gösteriyi izledik. Özellikle Türk Yıldızları ekibine Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Savunma Bakanlığına şükranlarımızı arz ediyorum."

Rektör Prof. Dr. Akın Levent de gösteriyle gururlandıklarını anlatarak, "Türk ordusunun övünç kaynağı olan Türk Yıldızları, ülkemizde 30 yıldır boy göstermekte olup, bugün yaklaşık 490'ıncı gösterisini şehrimizde yaptı." dedi.

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