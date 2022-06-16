Türk mutfağına ait lezzetler İngiltere'nin ünlü yemek festivalinde tanıtıldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ünlü "Taste of London" adlı yiyecek ve içecek festivalinde Türk mutfağına özgü lezzetler tanıtıldı.
Londra
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının da sponsorları arasında bulunduğu 5 günlük festival, başkentin ünlü Regent's Park'ında kapılarını ziyaretçilere açtı.
Şehrin en iyi restoranları, önde gelen şefleri ile en görkemli yemek ve içeceklerini gurmelerle bir araya getiren festivalde ünlü şefler, en beğenilen tatları canlı şovlarla hazırlayarak ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.
Festival kapsamında, etkinliğin ana destinasyon sponsorlarından olan Türkiye'nin uluslararası tanıtım mecrası "Go Türkiye"nin aynı isimle açtığı Türkiye standı da ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.
Türk mutfağına yoğun ilginin olduğu festivalde, "Go Türkiye" standında Türk şefleri hünerlerini sergiliyor.
Standın ziyaretçileri ayrıca festival sonunda yapılacak çekilişle konaklama, uçuş ve gastronomik yemek deneyimi dahil 2 kişilik bir İstanbul tatili kazanma fırsatı yakalayabilecek.
"5 gün boyunca Türk mutfağını İngilizlere tanıtacağız"
Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Arzu Kahraman Yılmaz, etkinlik kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taste of London'ın İngiltere'nin en büyük yiyecek ve içecek festivali olduğunu belirterek bu yıl 18'inci kez düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin 2'nci kez katıldığını anlattı.
Yılmaz, "Bizim amacımız, (Kültür ve Turizm) Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatlarıyla gastronominin bir turizm ürünü olarak tüm dünyada tanıtılması. Bu minvalde de burada bugün standımızı açtık." ifadelerini kullandı.
Stantta 5 gün boyunca Türkiye'den şeflerin Türk mutfağını İngilizlere tanıtacağını dile getiren Yılmaz, aynı zamanda, stantta kurulan markette Türk ürünlerinin satışının yapıldığını kaydetti.
Yılmaz, "Bununla birlikte Türk kahvesinin tadımını İngilizlere yaptıracağız. Aynı zamanda, festivalin ilk gününde The Fire Pit alanında, yani Taste of London'ın genel tadım alanında, Türk şeflerimizden Pınar İshakoğlu, Türk mutfağından bazı örnekler sergiledi. İngilizler de bunu büyük bir ilgiyle karşıladı." dedi.
"İngilizler, Türk mutfağına ait lezzetlerin hikayelerini de çok beğeniyor"
Festival kapsamında Türk mutfağına özgü lezzetler sunan şef Pınar İshakoğlu da yaptığı açıklamada, Türkiye'de kendi adına ait özel şeflik hizmetinin verildiği bir şirketi olduğunu ve kişiye özel aşçılık yaptığını dile getirdi.
Etkinlikte yer alan "Go Türkiye" standında iki gün boyunca Türk mutfağından lezzetler sunacağını belirten İshakoğlu, dünyanın dört bir yanından farklı mutfaklara ait yemeklerin sergilendiği ana sahnede alinazik yemeği yaptığını anlattı.
İshakoğlu, "Açık ateşte alinazik pişirirken hikayesini anlattım. İngilizler inanılmaz bayıldılar. Yarın da kadınbudu köfte yapacağımı duyunca, hikayesini anlatınca çok beğendiler. Hikayeler ve yemekler, her şeyin bir anlamının olması bizim yemek kültürümüzü tanıtmak anlamında çok işe yarıyor ve çok ilgi çekiyor." dedi.
Şef İshakoğlu, festival kapsamında "Go Türkiye" standında da kadınbudu köfte ve muhammara yaparak davetlilerin beğenisine sunacağını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.