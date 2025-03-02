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Yaşam

Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak

Türk Kızılay, ramazan ayı boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtılacağını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, "Bu Ramazan da Kalbimiz Bir Soframız Bir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında başta Gazze olmak üzere delegasyonlarının bulunduğu toplam 18 ülkede ihtiyaç sahiplerini destekleyecek.

Ramazan hazırlıkları kapsamında Gazze'de gıda kolisi dağıtımlarına başlayan Türk Kızılay, 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtımıyla halka ilk iftar desteğini de sundu.

Gazze'nin kuzeyinde Rimal ve Deyr Belah bölgeleri ile güneyde Han Yunus ve Refah'ta dağınık yerleşimlerde iftarlık yemek dağıtımı yapan Türk Kızılay, ramazan boyunca Gazze'de 900 bin kişilik iftarlık dağıtacak.

Ailelerin bir aylık temel mutfak ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan gıda kolilerini de dağıtmaya başlayan Kızılay, Gazze'de 50 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Türk Kızılay, ramazan ayına özel olarak planlanan 1000 tonluk yeni bir "İyilik Gemisi"ni de Gazze halkına ulaştırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

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