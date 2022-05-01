Türk hafız Muhammed Enes Berber, Sırbistan'da gönülleri camiye bağladı
Ramazan ayı boyunca Novi Pazar şehrindeki Şehit Abdulaziz Camii'nde görev yapan 28 yaşındaki hafız Berber, cami cemaatinin sevgisini kazandı.
Novi Pazar
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sırbistan İslam Birliği iş birliğinde, Sırbistan'da bulunan Türk hafız Muhammed Enes Berber, Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar şehrinde cami cemaatinin gönlünü fethetti.
Ramazan ayı münasebetiyle şehirde bulunan ve Şehit Abdulaziz Camii'nde görev yapan 28 yaşındaki hafız Muhammed Enes Berber, cami cemaatinin sevgisini kazanmayı başardı.
6 yaşındayken ailesiyle taşındığı İstanbul'da Kuran eğitimi almaya yönelen Berber, hafızlık eğitimi sürecini ve Novi Pazar deneyimini AA muhabirine anlattı.
1994 Trabzon doğumlu Berber, "İstanbul'a taşındığımızda, camilerle dolu olan Fatih semtinde, İslami prensiplerle çevrili bir ortamda yaşadım. Sürekli ezan seslerini duyuyor, vakit namazlarına gidiyor ve namazdan sonra camide kalıp Kuran-ı Kerim'i okuyanları dinliyordum." dedi.
Yaşadığı yerden ve camideki hocalarından çok şey öğrendiğini ifade eden Berber, "7 yaşındayken hafızlığa başladım. 13 yaşımı doldurduğumda hafız oldum. O zamandan itibaren Türkiye'nin farklı yerlerinde en iyi tecvit hocalarından dersler aldım. Daha sonra Arapça eğitimi aldım ve 2013'te kurra hafızlık icazetnamesi aldım." diye konuştu.
Hafız Berber, şöyle devam etti:
"İlim eğitimimi Muhammed Emin Saraç Hoca ile almaya devam ettim. Mısır'da medrese eğitimimi tamamladım. Geçtiğimiz yıl da İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Kelam Bölümü'nden mezun oldum."
Ramazan boyunca, Şehit Abdulaziz Camii'nde hatimle teravih namazı da kıldıran Berber, Sancak Bölgesi'ne ilk kez geldiğini ve bölge halkıyla Türk halkı arasındaki benzerliklerden ve özellikle misafirperverlikten çok memnun kaldığını dile getirdi.
Hafız Berber, şunları söyledi:
"Sancak ve bölge halkıyla ilgili çok şey duymuştum. Buralı arkadaşlarım olduğu için hep bu bölgede bir yerde bulunmak istedim. Belgrad'ı ziyaret ettim ve birçok kez Saraybosna'da bulundum. Planımız bu ramazan Paris'te göreve gitmem yönündeydi ama Tutin'den (Sancak Bölgesi'nde bir şehir) arkadaşım Edin Salkovic, Sancak'ta görev almak isteyip istemediğimi sordu. Ailem de bunu destekledi ve ülkemizden çok da uzak olmadığı, insanlarımız birbirine kültür olarak da çok yakın olduğu için buraya geldim."
Sancak'ta bulunduğu süre boyunca, birçok insanla tanıştığını ve halkın kendisini mutlulukla cemaatlerine kabul ettiğini anlatan Berber, "İnsanlar ramazandan sonra da burada kalmamı istediler. Çok güzel bir tecrübeydi. Buradaki kardeşlerimizi ve burada geçirdiğim güzel günleri asla unutmayacağım ve inşallah bir gün tekrar buralara geri döneceğim." dedi.
Hafız Berber, "Buradaki Müslümanlara, ramazanın kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu, bu mübarek aya mahsus bir çok ibadetin bulunduğunu ve ramazan boyunca Allah rızası için çokça ibadet edilmesi gerektiğini ve bu mübarek ayı boş geçirmemelerini anlattım. Birbirimiz için dua etmemiz gerektiğini söyledim." diye konuştu.
Novi Pazar'da bulunduğu sürece, çokça kişinin camiye gelmesini istediğini söyleyen Berber, "Ben buradan gittikten sonra da insanların camilere gelmesini istiyorum. Kuran'ı okumalı ve ona göre yaşamaları gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Cami cemaatinden Hacı Sulejman Suljovic, hafız Berber'in gelişinden çok mutlu olduklarını, birbirlerine olan bağlılıklarının arttığını ve güçlendiğini ve hafızın cami cemaatinin kalbine mutluluk getirdiğini belirtti.
Suljovic, "Hatimle teravih namazını hafız ile kıldık, bu hepimize iyi geldi. Hafızın tek amacı, Müslümanın yerinin cami olduğunu insanlara göstermekti. Kendisi hatıralarımızda güzel bir yer edindi ancak gideceği için de üzgünüz." dedi.
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