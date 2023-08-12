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Yaşam

Tur teknesi kaptanı 4 günde ikinci kez deniz kaplumbağası kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tekne kaptanı 4 günde ikinci kez deniz kaplumbağası kurtardı.

Mert Cantürk  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Tur teknesi kaptanı 4 günde ikinci kez deniz kaplumbağası kurtardı

Antalya

İlçede günübirlik gezi turu düzenleyen tekne kaptanı Turgay Meşe, Alanya Kalesi açıklarında deniz yüzeyinde deniz kaplumbağasının çırpındığını gördü.

Denize atlayan Meşe, deniz kaplumbağasını tekneye çıkarıp, dolanan misinadan kurtardı.

Kaptana yardım eden turistler, bu anları cep telefonuyla da kaydetti.

Deniz kaplumbağası daha sonra yeniden denize bırakıldı.

Turgay Meşe, 4 gün öncede vücuduna iğne batan ve misina dolanan deniz kaplumbağasını kurtarmıştı.

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