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Yaşam

Tunceli'nin ilkbaharla katmerlenen doğal güzellikleri havadan görüntülendi

Tunceli’nin doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Ovacık'ta, ilkbaharın gelişiyle dağlarda, vadilerde ve tarlalarda oluşan renk cümbüşü, dron ile görüntülendi.

Sidar Can Eren  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Tunceli'nin ilkbaharla katmerlenen doğal güzellikleri havadan görüntülendi Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Yılın yaklaşık 5 ayı beyaz örtüyle kaplı olan 1500 rakımlı ilçede, karların erimesiyle ovalarda açan nergis, çiğdem, kardelen, sümbül ve düğün çiçeklerine yağışlarla debisi yükselen Munzur Çayı eşlik ediyor.

Tatuşağı, Koyungölü, Yeşilyazı ve Çakmaklı köylerindeki tarlaları yeşilin ve diğer tüm bahar renklerinin tonlarını yansıtan Ovacık'ın bu eşsiz güzellikleri dron ile görüntülendi.

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