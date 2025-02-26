Tunceli'de 2 dağcı gezi rotası belirlemek için karlı arazide 13 kilometre yol katetti
Tunceli'de yaşayan dağcı İskender Doğan ve Taylan Kıllı, kentteki doğal güzelliklerin tanıtılmasına katkı sunmak amacıyla karlı dağlarda yaklaşık 13 kilometre yol katederek yeni gezi rotası belirledi.
Tunceli
Sarp dağlarla çevrili kentte, son yıllarda gelişen dağcılık faaliyetleriyle il merkezi ve ilçelerdeki birçok yer tanınmaya başlandı.
Şehirde yıllardır dağcılık sporuyla ilgilenen büfe sahibi İskender Doğan ve Munzur Üniversitesi'nde özel güvenlik olarak çalışan Taylan Kıllı da Pertek ilçesinin saklı güzelliklerinin keşfedilmesi amacıyla proje hayata geçirdi.
Zirve tutkunu 2 dağcı, araçla il merkezinden Yeniköy'deki Cankurtaran mevkisine giderek buradaki hazırlıklarının ardından Süpürgeç Dağı'na doğru karla kaplı arazide tırmanışa geçti.
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı patikalarda bata çıka ilerleyen Doğan ve Kıllı, yaklaşık 13 kilometrelik seyahatlerinin sonunda 2 bin rakımlı dağın zirvesine ulaştı.
Böylece Yeniköy-Süpürgeç Dağı arasında trekkinge uygun rota belirleyen Doğan ve Kıllı, bölgenin yol haritası bilgilerini de doğa tutkunlarının faydalanması için gezi rehberi uygulamalarına yükledi.
"Munzur Dağları'nın tanıtımı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"
İskender Doğan, AA muhabirine, Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü bünyesinde etkinlikler yaptıklarını söyledi.
Tunceli'nin dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu işaret eden Doğan, şöyle devam etti:
"Çevre il ve civar ilçelerden gelip dağcılık faaliyetlerimize katılan arkadaşlarımız oluyor. Biz de zaman buldukça geziler düzenliyoruz ve ilimize gelen doğaseverlere eşlik ediyoruz. Özellikle bölgemizdeki Munzur Dağları'nın tanıtımı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dağcılık konusunda da kulüp üyelerimize yakın zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu koordinesinde eğitimler verdireceğiz ve bu spor branşında daha iyi duruma geleceğiz."
"Yer yer 1,5 metreyi bulan karlı bölgelerden geçtik"
Doğan, kentin Pertek ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çektiğini ve çok sayıda turist ağırladığını dile getirdi.
Pertek'in dağlarında keşfedilmemiş yerler olduğunu işaret eden Doğan, "Bugün tamamladığımız rota 13 kilometreydi ve Pertek'teki Cankurtaran mevkisinden başladık. Yer yer 1,5 metreyi bulan karlı bölgelerden geçtik, güzel rotalar oluşturduk. Tunceli'deki Munzur Dağları'nda 70'in üzerinde zirve yaptık ve Anadolu'nun diğer illerindeki dağlara da gezmeye gittik. Bundan sonra belirli aralıklarla Tunceli'de ve diğer illerde faaliyetlere ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.
"Sadece ayak izlerini bıraksınlar"
Taylan Kıllı da 2009'dan beri fırsat buldukça dağ tırmanışlarına ve doğa gezilerine katılmaya çalıştığını aktardı.
Doğayla iç içe yaşamanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Kıllı, şunları kaydetti:
"Tırmanışlara katılmasam bile başka bir şekilde doğayla bütünleşmeye çalışıyorum. Tunceli'de genellikle Ovacık'taki Munzur Dağları ile Pülümür ve Nazımiye ilçesindeki dağlara gidiyoruz. Şehir içi ve dışı faaliyetlerimiz de aralıklarla devam ediyor. Yeniköy-Süpürgeç Dağı arası çok yorucu olmayan, herkesin gelip gezebileceği güzel ve zevkli bir rota tespit ettik. Doğayı seven, doğayla birlikte olmak isteyen herkesi buraya davet ediyoruz ve sadece ayak izlerini bıraksınlar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.