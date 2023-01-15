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Yaşam

Tükettiği elektriğin iki katını kurduğu güneş enerjisi santrali ile üretiyor

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir firma, kurduğu güneş enerjisi santrali ile fabrikada tüketilen elektriğin yaklaşık iki katını üretiyor.

Utku Uçrak   | 15.01.2023
Tükettiği elektriğin iki katını kurduğu güneş enerjisi santrali ile üretiyor Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde tünel makineleri ve yedek parçalarının imalat ve ihracatını yapan bir firma, gider kalemlerini düşürmek amacıyla yenilenebilir enerji sistemlerine yöneldi. Bu kapsamda fabrikanın 4 bin 500 metrekarelik çatısına 660 kilovatlık güneş enerjisi santrali kurulumu yapıldı.

Fabrikanın sahibi Onur Çanga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllık yaklaşık 400 bin kilovatsaatlik elektrik tüketimlerinin olduğunu, kurulumunu gerçekleştirdikleri santralde, tükettikleri aylık ortalama elektriğin yaklaşık iki katını ürettiklerini bildirdi. Çanga, ürettikleri elektriği kullandıkları için işletmelerine elektrik faturası gelmediğini ifade etti.

Kurdukları güneş enerjisi santraliyle ürettikleri elektriğin fazlasını da elektrik dağıtım şirketi vasıtasıyla değerlendirdiklerini belirten Çanga, "Buradan sağladığımız gelirle santralin kredisini ödüyoruz. Aslında kendi kendini finanse eden bir sistem. Yıllık 2 milyon liralık bir elektrik giderimiz oluyordu. Kurulan sistem sayesinde bunun iki katına yakın bir elektrik üretimiz oldu." şeklinde konuştu.

Enerji maliyetlerini düşürmesinin yanı sıra doğaya da zarar vermeyen bir sistem kurduklarını anlatan Çanga, "Güneş, geri dönüştürülebilir bir enerji. Biz herhangi bir doğal gaz çevrim santralinden enerji tüketmiyoruz. Hatta biz enerji veriyoruz. Bu bağlamda doğaya katkısının da yüksek olduğunu düşünüyorum." dedi.

Santralin kurulumunu yapan elektrik elektronik mühendisi Selçuk Karatekin ise "Kurulumunu yaptığımız bu santral, yaklaşık 5 aydır devrede ve 290 bin kilovatsaat enerji üretimini yakalamış durumda. Bu üretimle standart kömürden yaklaşık 58 ton tasarruf elde etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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