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Yaşam

TÜGVA, Düzce'de başlattığı geri dönüşüm projesini tüm yaz okullarında hayata geçirdi

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Düzce'de plastik ve cam atıkların geri dönüşüme kazandırılması için başlattığı proje, vakfın ülke genelindeki yaz okullarında da uygulamaya konuldu.

Ahmet Çelik  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
TÜGVA, Düzce'de başlattığı geri dönüşüm projesini tüm yaz okullarında hayata geçirdi

Düzce

TÜGVA, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu binasında açtığı yaz okulunda, çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Bir Yaz Bin Gelecek, Sıfır Atık Sürdürülebilir Bir Gelecek" adı altında geliştirdiği projede, öğrencilerin içtikleri su veya meyve sularının cam-pet şişeleri ve kapakları ile karton bardaklar geri dönüşüme kazandırılıyor.

TÜGVA İl Temsilcisi Osman Yel, AA muhabirine, kısa sürede ilgi görmesi dolayısıyla projeyi 81 ilin tamamında uygulamaya karar verdiklerini anlattı.

Yaz mevsimi dolayısıyla öğrencilerin su ve içecek tüketiminin arttığına değinen Yel, "Biz de bu tüketimden kaynaklı atık malzemelerimizi değerlendirmek ve geri dönüşüme kazandırmak istedik. Bu serüveni Düzce’de başlattık ve diğer 80 ilimize bildirdik. Kolilerimizi yerleştirdik. Cam su şişeleri, pet şişeler ve bardakları ayrı şekilde muhafaza edip geri dönüşüme kazandırmayı hedefledik." dedi.

Yel, projenin TÜGVA'nın tüm yaz okullarında uygulanmaya başlandığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 7 sene önce hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'ne katkı sunmak istediklerini söyledi.

Çevre bilincinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğine dikkati çeken Yel, "Asıl amacımız, geri dönüşümü yayıp doğaya verilebilecek zararları en aza indirebilmek. Öğrencilerimize dini değerlerin yanında sosyal sorumluluk projelerinin bilincini de kazandırmak istiyoruz. Projemize 3'ten 8. sınıfa kadar ilkokul ve ortaokuldaki tüm öğrencilerimiz katkı veriyor." ifadelerini kullandı.

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