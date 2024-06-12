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Yaşam

TÜBA, sahipsiz hayvan sorununun çözümüne yönelik önerileri paylaştı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), sahipsiz hayvanlara ilişkin sorunlara dikkati çekmek ve çözüm önerileri geliştirmek üzere "Sokak Hayvanları: Toplumsal Sorunlar ve Halk Sağlığı Sempozyumu" düzenleyerek, dile getirilen önerileri raporlaştırdı.

Enes Duran  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
TÜBA, sahipsiz hayvan sorununun çözümüne yönelik önerileri paylaştı

Ankara

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Akademi, Fırat Üniversitesi ve Elazığ Belediyesinin katkılarıyla dün düzenlenen sempozyum, mevcut durum, sorunlar, çözüm önerileri ve stratejilerin belirlenmesi için bilim insanları, akademisyenler, hukukçular, sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetimlerin temsilcilerini bir araya getirdi.

Sempozyumun ardından hazırlanan sonuç raporunda, sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla yaygın kısırlaştırma programlarının yapılması, bakımevi kapasitelerinin artırılması ve iyileştirilmesinin önemi vurgulandı.

Çalışmaların takvim ve program çerçevesinde etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli fonların oluşturulması gerektiğinin altı çizilen raporda, sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi, düzenli aşılama ve anti-paraziter uygulamalar, hayvan satış yerlerinin sıkı kontrolü, hayvan hakları ve refahına uygun yaklaşımlar, halkın bilinçlendirilmesi, sahiplenmenin teşvik edilmesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin önemine işaret edildi.

Raporda ayrıca, sahipsiz hayvanların popülasyonu, sağlık durumu ve davranışları konusunda veri toplanması için araştırmalar yapılmasının gerekli olduğu belirtilerek, hayvanını terk eden ve sokağa atan kişilere yönelik denetim ve cezai işlemlerin caydırıcılık açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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