Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.31
Dolar
5.61
BIST 100
94,404.69
Altın
1,292.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Traktör peşine takılan leyleklerin solucan ve böcek nöbeti

İlkbaharla Kütahya'ya göç eden leylekler, tarlayı süren traktörün arkasından giderek çıkan solucan ve böceklerle besleniyor.

Alibey Aydın   | 03.04.2019
Traktör peşine takılan leyleklerin solucan ve böcek nöbeti

Kütahya

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde leylekler, beslenmek için tarlaları süren traktörlerin peşine takılıyor.

Baharın gelmesiyle Tavşanlı'ya göç eden leylekler, sürülen tarlalarda adeta çiftçilere misafir oluyor.

Traktörün peşinden ilerleyen leylekler, pullukların açığa çıkardığı solucan ve böceklerle besleniyor.

Tarlasını işleyen çiftçi İbrahim Özbay, "leylekleri ağırlamaktan" mutlu olduğunu ifade ederek, "Pulluğun toprakta açtığı yerlerdeki solucanları, böcekleri yiyerek besleniyorlar. Leylekler tarlamda güzel bir ziyafet çektiler. Herkes rızkının peşinde." dedi.

Özbay, bu dönemde çiftçilerin tarlalarına leyleklerin indiğini ve birçok yerde benzer görüntülerin görülebildiğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde barış süreci ve yeni dengeler
UCM Suriyeli mültecilere umut olabilecek mi?
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor

Benzer haberler

15 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar

15 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar

'Bölücü örgüte Kandil'i mezar etmek için seçimden güçlü çıkmalıyız'