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Yaşam

Trabzon-Giresun sınırındaki 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'nda güz zamanı

Trabzon ve Giresun sınırında yer alan 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı Yaylası, sonbahar renklerine büründü.

Hakan Burak Altunöz  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Trabzon-Giresun sınırındaki 2 bin 182 rakımlı Sis Dağı'nda güz zamanı

Trabzon

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine 35 kilometre mesafedeki Sis Dağı, güz renkleriyle adından söz ettiren doğal güzellikler arasında yer alıyor.

Her mevsim fotoğraf karelerini süsleyen dağ, özellikle sonbaharda doğa ve fotoğraf tutkunlarının Doğu Karadeniz'deki ilk adreslerinden biri olarak biliniyor.

Güz mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği bölgede, sonbahar renklerinin arasında kaybolan yayla evleri de ayrı bir güzellik sunuyor.

Eşsiz manzaraya sahip dağ yolunda seyreden araç sürücüleri, farklı renk tonlarına bürünen ağaçların arasında yolculuk yapma imkanı buluyor.

2011 yılında turizm merkezi ilan edilen Sis Dağı, her yıl yaz aylarında ise şenliklere ev sahipliği yapıyor.

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