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Yaşam

Tokat'ta geleneksel Dive dokuması kurulacak atölyede yaşatılacak

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "Geçmişe Dokun, Geleceği Doku: Geleneksel Dive Dokuma Atölyesi" projesine ilişkin, "Hem bölgemize hem dokumacılıkta özel bir öneme sahip olan Tokat'a hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

Ekber Türkoğlu  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
Tokat'ta geleneksel Dive dokuması kurulacak atölyede yaşatılacak Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) destek almaya hak kazanan "Geçmişe Dokun, Geleceği Doku: Geleneksel Dive Dokuma Atölyesi" projesinin sözleşmesi imzalandı.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan projenin sözleşmesi, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır tarafından imzalandı.

Proje kapsamında, 15 dokuma tezgahı temin edilerek, dezavantajlı 25 kadına Tokat Olgunlaşma Enstitüsünde geleneksel Dive dokumacılığı, modern dokuma ve giysi tasarımı konularında eğitim verilecek.

Eğitim sürecinin ardından, Dive Köyü Dokumacılık Kooperatifi kurulacak, alım garantili üretim modeli oluşturulacak. Ayrıca, 5 kursiyere 5 dokuma tezgahı sağlanarak üretime devam etmeleri desteklenecek. Ardından, tarihi bir konakta kurulacak atölyede bu çalışmalar sürdürülecek.

Dicle, AA muhabirine, Dive dokumasının Tokat'ın önemli geleneksel el sanatlarından biri olduğunu söyledi.

Olgunlaşma Enstitüsünün günümüz modasına uygun şekilde çalışmalar başlattığını ancak kumaşın dokunup İstanbul'a gönderildikten sonra nihai ürüne dönüştürüldüğünü belirten Dicle, şunları kaydetti:

"Uzun istişareler sonucunda dokuma tezgahlarının sayısını artırarak, dikiş atölyeleri kurarak bu nihai ürüne dönüşüm sürecini kendi bölgemizde, kendi bölgemizin insanları ile yapmak üzere bir proje geliştirdik. Sağ olsun çok ciddi bir çalışmanın sonucunda bu proje Bakanlığımızdan da destek aldı. Önümüzdeki günlerde etap etap yine ajansımızın tekstil alanında restoresine katkı sağladığı bir tarihi konakta dokuma yapılacak, belki insanlar oraya gelip nasıl dokunma yapıldığını da görecekler. Hem bölgemize hem dokumacılıkta özel bir öneme sahip olan Tokat'a hayırlı olmasını diliyorum."

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