Yaşam

Tokat'ta doğal taşlar kadınların elinde hediyelik eşyaya dönüşüyor

Tokat'ın Zile ilçesinde kadınlar, doğal taşları işleyerek takı ve hediyelik eşyalara dönüştürüyor.

Ekber Türkoğlu  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Tokat'ta doğal taşlar kadınların elinde hediyelik eşyaya dönüşüyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Zile Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursa katılan 10 kadın, doğada bulunan yarı değerli taşlardan kolye, tespih, yüzük, küpe ve anahtarlık gibi hediyelik eşyalar yapıyor.

Kadınlar kişiye özel model tasarımlar da üretiyor.

Kursta kadınlara eğitim veren Eda Can, AA muhabirine, 6 yıldır Zile Halk Eğitimi Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yaptığını söyledi.

Yarı değerli ve değerli taşlar üzerine 6 yıldır çalıştığını belirten Can, taşları atölyede işleyerek hediyelik ürünlere dönüştürdüklerini anlattı.

Hobi olarak başladığı bu mesleği halk eğitimi merkezinde öğrendiğini dile getiren Can, bu sanatta yeteneği bulunduğunu fark edince aldığı eğitimlerden sonra usta öğretici olduğunu ifade etti.

"Kadınlar hayal güçlerini kullanıyor"

Can, kurslarına katılan kadınların önce kendilerini tanıdıklarını ve yeteneklerini keşfettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınlar hayal güçlerini kullanıyor. Farklı farklı tasarımlar çizerek mücevhere dönüştürüyorlar. Daha çok kendilerinde olan yeteneklerin farkına varıyorlar. Bizler de onlara destek oluyoruz. Kadınlarımız takı, erkekler de doğal taşlardan yapılan tespih, yüzük, kol düğmesi ve isimliklere ilgi gösteriyor. Taşı işlerken çıkan desenler kadınları cezbediyor. Her taşın ayrı ayrı deseni var. Bunu takıya çevirdikleri için mutlu oluyorlar."

Zile'de değişik taşlar çıktığını vurgulayan Can, "İlçemizde ağaç opal, mavi kalsedon, jasper, krizopras gibi taşlar çıkıyor. Biz de çıkan taşları işliyoruz. Her birinin ayrı bir güzelliği var. Ülkemizde Zile taşlarına bayağı talep var, hepsinin kendine has özelliği olduğu için. Tespih, imame çalışmalar da yapıyoruz. Talep iyi. Toplu sipariş alıyoruz. Taşlardan yaptığımız takılarımıza Niğde, Muğla ve Kars gibi birçok ilden talep alıyoruz." ifadelerini kullandı.


