Dolar
37.99
Euro
41.65
Altın
3,036.96
ETH/USDT
1,616.40
BTC/USDT
80,835.00
BIST 100
9,363.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Tokat'ta Ballıca Mağarası'nı bayram tatilinde 12 bin 900 kişi gezdi

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ballıca Mağarası'nı, Ramazan Bayramı tatilinde 12 bin 900 kişi ziyaret etti.

Ekber Türkoğlu  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Tokat'ta Ballıca Mağarası'nı bayram tatilinde 12 bin 900 kişi gezdi Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Ballıca köyünde 1085 rakımlı tepede bulunan mağarada, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler bulunuyor.

Büyük bölümü henüz keşfedilmemiş olan ve 8 galerisi ziyarete açık bulunan mağara, ortalama 18 derece sıcaklığa ve yüzde 54 nem oranına sahip.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2019'da giren Ballıca Mağarası'na, Tokat Valiliği ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde, "Akdağ Zirvesinden Kazova'ya Kırsal Turizm Rotası Projesi" kapsamında yapılan çevre düzenlenme çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Köklü, "Ballıca Mağarası astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi gelen bir mağara. Tokat genelinde en önemli turizm destinasyonumuzun başında geliyor. Ballıca Mağaramızı 9 günlük bayram tatilinde 12 bin 900 kişi ziyaret etti. İlerleyen yıllarda inşallah mağaramızı daha çok yerli ve yabancı turist gezecek." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'dan gelen açıklama ilk adımdı, şimdi ikinci adımın atılması lazım
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 22 sanığın yargılanmasına devam edildi
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze'de gazetecilerin çadırını vurmasına tepki
Adalet Bakanı Tunç: Yaşadığımız dijital çağda veri yalnızca bir sayı değil insanın varlığının dijital suretidir

Benzer haberler

Tokat'ta Ballıca Mağarası'nı bayram tatilinde 12 bin 900 kişi gezdi

Tokat'ta Ballıca Mağarası'nı bayram tatilinde 12 bin 900 kişi gezdi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 kategoride rekor

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde 150 bin ziyaretçiyi ağırladı

Diyarbakır'da turizmciler ve esnaf çifte bayram yaptı

Diyarbakır'da turizmciler ve esnaf çifte bayram yaptı

Sümela Manastırı, bayram tatilinde 13 bin 826 ziyaretçi çekti

Sümela Manastırı, bayram tatilinde 13 bin 826 ziyaretçi çekti

Edirne bayram tatilini dolu dolu geçirdi

Edirne bayram tatilini dolu dolu geçirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet