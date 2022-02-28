Dolar
13.81
Euro
15.48
Altın
1,907.16
ETH/USDT
2,640.20
BTC/USDT
38,250.00
BIST 100
1,949.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" sunumu ve imza töreni Ukrayna ve Rusya heyetlerinin Belarus sınırındaki görüşmesi başladı.
logo
Yaşam

Tire'nin tarihi bandosu okullarda bayrak törenlerine katılıyor

Kuruluşu, Kurtuluş Savaşı yıllarına dayanan Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu, okullarda düzenlenen bayrak törenlerine katılarak İstiklal Marşı'nı seslendiriyor.

Dilek Ayvalı   | 28.02.2022
Tire'nin tarihi bandosu okullarda bayrak törenlerine katılıyor

Izmir

Tarihi bando, son olarak Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu. Öğrenciler, bando eşliğinde İstiklal Marşı okumanın ayrıcalığını yaşadı. Bando, okulda küçük bir konser de verdi.

Öğrenciler, bandodaki enstrümanları tanıma fırsatı buldu. Bando, okulları ziyaret ederek bayrak törenlerine katılmayı sürdürecek.

Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu Şefi Zafer Görgülü, AA muhabirine, bandonun öğrencilerle okullarda buluşmasının kendileri için de heyecan verici olduğunu söyledi.

Öğrencilerden gelen sıcak tepkilerden mutluluk duyduklarını belirten Görgülü, "Tepkiler çok iyi, şaşkınlıkla karşılayanlar var ama genel olarak büyük sürpriz oluyor onlara da. Malumunuz Tire Bandosu Cumhuriyetimizin ilk sivil bandosu. Tire Bandosu'nu gençlerle tanıştırmak da ayrıca bir mutluluk bizim için. Çok keyifli, yaptığımız en keyifli görev diyebilirim." dedi.

Lise öğrencilerinden Alper Akçıl da çalınan marşların herkesi heyecanlandırdığını kaydetti. Akçıl, "Gerçekten çok güzel dakikalar yaşattılar. Çaldıkları parçalar da çok güzel, özenle seçilmiş üzerinde çalışılmış parçalardı. Hepsini tek tek tebrik etmek istiyorum. Hepsinin ayağına sağlık." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hilal Pek ise sanatçılara teşekkür ederek, "Bandoda kadınları görmek beni gururlandırdı." diye konuştu.

- Bando tarihi

Tireli Tarihçi Yazar Munis Armağan'ın Tire Ansiklopedisi kitabında aktardığına göre bando, Kurtuluş Savaşı döneminde kenti terk eden Tireli Rumlara ait filarmoni orkestrasının bıraktığı enstrümanları toplayan Ali Başargan tarafından kuruldu.

Bandonun kuruluş tarihi, ilçenin düşman işgalinden kurtuluş günü olan 4 Eylül 1922 olarak kabul edildi.

Bir süre sonra Halkevi bünyesinde "İdmanyurdu Bandosu" adı altında çalışmalarını yürüten bando, başta İzmir olmak üzere çevre il ve ilçelerdeki kurtuluş günü törenlerinde konserler verdi.

Ali Başargan'dan sonra bandonun şefliğini, Cemal Fedai, Çekoslavak şef Slavo, Hasan Temuçin, gibi ünlü maestrolar üstlendi.

Bando, Basma Fabrikası açılışı için Aydın'ın Nazilli ilçesine gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılama törenine de iştirak etti.

Bando, halen Tire Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 947 bini aştı

Benzer haberler

Tire'nin tarihi bandosu okullarda bayrak törenlerine katılıyor

Tire'nin tarihi bandosu okullarda bayrak törenlerine katılıyor

Emekli öğretmen 3 asırlık hanın kayıp kitabesinin muhtemel metnini buldu

Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat vefatının 3. yılında anılıyor

Mardin'de 200 yıllık tarihi konak, el sanatlarına ev sahipliği yapacak

Mardin'de 200 yıllık tarihi konak, el sanatlarına ev sahipliği yapacak

Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

Türk askerinden Kosova'da eğitime destek