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Yaşam

Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği Sakarya Botanik Vadisi'nde hasat mesaisi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, kuşburnu, lavanta, biberiye, ada çayı ve ahududu gibi birçok bitkinin yetiştirildiği Botanik Vadisi'nde hasat sürüyor.

Emre Ayvaz   | 31.07.2022
Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirildiği Sakarya Botanik Vadisi'nde hasat mesaisi

Sakarya

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi iştirakleri SERA A.Ş ve FİDAN A.Ş ekiplerince yönetilen üretim sahasında verim her geçen gün artıyor.

Vadiye ekilen kuşburnu, lavanta, biberiye, ada çayı, ahududu, böğürtlen, limon otu, gül, kedi otu, defne, akasya, ıhlamur gibi aromatik ve tıbbi bitkiler, Büyükşehir Belediyesi eliyle şifalı ürünlere dönüştürülüyor.

Hasadın sürdüğü vadide renk şöleni de yaşanıyor. Fotoğraf meraklılarına ev sahipliği yapan vadide vatandaşlar, elleriyle lavanta toplama deneyimi yaşıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Allah'ın Sakarya'ya bahşettiği mucizeleri Türkiye'ye, hatta dünyaya sunduklarını kaydetti.

Vadideki renk cümbüşünün herkesi hayran bıraktığını belirten Yüce, şu bilgileri paylaştı:

"Bu vadiden Türkiye'ye şifa dağıtıyoruz. İçinde onlarca çeşit aromatik bitki yer alıyor. Çıkarılan bu bitkilerden kendi el emeğimizle uçucu şifalı yağlar üretiyoruz. 60 kilometrelik alanda hasadımız, üretim hacmimiz her geçen gün genişliyor. Oluşturduğumuz ürünler ve imal ettiğimiz doğal malzemelerle şu anda dünyanın dört bir yanından müşteri buluyoruz. Şehrimiz tarımsal hamlemizle kazanmaya, ülke ve Sakarya ekonomisine fayda sağlamaya devam edecek."

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