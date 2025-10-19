Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,965.20
BTC/USDT
107,963.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Çorum'da çeltikler geleneksel yöntemle kurutuluyor

Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezlerinden Çorum'un Kargı ilçesinde çiftçiler çeltiklerini geleneksel yöntemle kurutuyor.

Turan Ozan Acar  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
Çorum'da çeltikler geleneksel yöntemle kurutuluyor Fotoğraf: Turan Ozan Acar/AA

Çorum

Tarlalarını nisan ayında Kızılırmak'ın bereketli suyuyla dolduran çeltik üreticileri, yaklaşık 6 aylık zahmetli sürecin ardından mahsullerini hasat etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Traktörlerle ilçedeki harmanlara taşınan çeltik, burada geleneksel yöntemle, sonbahar güneşiyle kurutuluyor.

İmece usulüyle yapılan kurutma işleminde çiftçiler, zorlu geçen üretim sürecinin ardından emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçede ailesiyle çiftçilik yapan 30 yaşındaki Mustafa Alperen Aktepe, AA muhabirine, bu yıl hava şartları dolayısıyla verimlerin düşük olduğunu söyledi.

Hasat sürecinin tamamlandığını belirten Aktepe, "Kurutma sürecimiz devam ediyor. Bu yıl gerek hava şartları gerekse Kızılırmak'ın tuzluluğu gibi sebeplerden dolayı verim yüzde 30 oranında düşük. Burada 250 dönüm arazi ekiyoruz. Bizim gözlemlediğimiz yüzde 30 civarında verim düşüklüğü var. Devlet henüz çeltik alım fiyatını açıklamadı. İnşallah bu yıl da çeltik para edecek gibi görünüyor." dedi.

İlçede 30 yıldır çiftçilik yaptığını belirten Mehmet Fatih Aktepe ise çeltik ekiminin zorlu bir süreç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çeltik ekimine nisan ayında tarla hazırlığıyla başlıyoruz. Mayıs ayında tohum tarlayla buluşuyor. Yaz aylarında otlarla ve hastalıklarla mücadele ediyoruz. Ekim ayına geldiğimizde ise hasadımıza başlarız. Şu anda da hasadımızı yaptık, harman yerinde kurutma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl rekoltemiz geçmiş yıllara oranla biraz düşük ancak pirinç verimi yüksek. Yaklaşık bir hafta kurutma sürecimiz devam edecek. Sonrasında çeltiğimizi satarak sezonu kapatacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de sağanak etkili oldu
"Uluslararası Sıfır Atık Forumu" üçüncü gününde devam ediyor
Bakan Kurum, "Sıfır Atık Forumu" kapsamında ikili görüşmelerde bulundu
Başkentte polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü yakalandı
Osmaniye'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Çorum'da çeltikler geleneksel yöntemle kurutuluyor

Çorum'da çeltikler geleneksel yöntemle kurutuluyor

Kars'ta hava erken soğuduğu için toprak donmadan patatesler el birliğiyle hasat ediliyor

Kuraklık nedeniyle Kızılırmak'ın debisi son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi

Nevşehir'in tescilli kabak çekirdeğinde ekim alanı ve ihracat arttı

Nevşehir'in tescilli kabak çekirdeğinde ekim alanı ve ihracat arttı
Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi

Kentlerde yağmur suyu hasadı yapılması önerisi
Antalya'nın margaz üzümünde hasat mesaisi sürüyor

Antalya'nın margaz üzümünde hasat mesaisi sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet