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Yaşam

Termometrelerin eksi 15'i gösterdiği Ağrı'da Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı

Ağrı'da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı.

Abdullah Söylemez  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Termometrelerin eksi 15'i gösterdiği Ağrı'da Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Soğuk havanın etkisiyle Murat Nehri'nden buz kütleleri aktı. İş yerleri ve araçların camlarının da buz tuttuğu kentte, bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini battaniye ve brandayla örttü.

Sisle kaplanan şehir ve buz kütleleri akan Murat Nehri dronla görüntülendi.

Vatandaşlardan Rıza Boğa, AA muhabirine, Ağrı'nın eski kışlarının daha soğuk olduğunu söyledi.

Son yıllarda eski kışların yaşanmadığını ifade eden Boğa, "Normalde hava çok soğuk ama eskisi kadar kar ve kuru soğuk yok. Hava sıfırın altında 15 derece ama sanki eksi 4 gibi görünüyor. Doğu'nun en soğuk yeri Ağrı. Murat Nehri yeniden buz tutmaya başladı." diye konuştu.

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