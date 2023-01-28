Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,596.90
BTC/USDT
23,052.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tekirdağ'da meslek lisesi öğrencileri staj yaptıkları limanda işe başlayacak

Tekirdağ'da stajını Asyaport Limanı'nda yapan meslek lisesi öğrencileri aynı yerde işe başlayacak.

Mesut Karaduman   | 28.01.2023
Tekirdağ'da meslek lisesi öğrencileri staj yaptıkları limanda işe başlayacak

Tekirdağ

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ve Asyaport Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında öğrenciler, yıl boyunca gemi makineleri, elektronik, metal teknolojisi, muhasebe ve finansman, bilişim, ulaştırma, denizcilik, sağlık hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri, pazarlama gibi alanlarda eğitim alacak.

Stajını tamamlayan lise öğrencileri Medlog Gemicilik'in Türkiye sularında ve uluslararası sularda hizmet veren gemilerinde işe başlayacak.

Asyaport Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslek liselerindeki öğrencilerin eğitim ve yetkinliklerini en üst düzeye çıkarmak için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin geleceği için anlamlı bir protokol imzaladıklarını ifade eden Dönmez, "Önümüzdeki yıl 119 meslek liseli öğrencimizin stajını planladık. Grup şirketlerimizle birlikte öğrencilerimizin buradaki stajlarını yaptırarak denizcilik bilgilerini artırmayı amaçlıyoruz. Bu proje sonunda öğrencilerimiz gemilere çıkmak için hazır hale getirilecek. Gemilerimizdeki aletlerin bakım onarımını yapmayı ve kullanmayı öğreniyorlar. Mesleki olarak öğrencileri hazırlayacağız." dedi.

Medlog Gemicilik Genel Müdürü Murat Şahin de proje ile Tekirdağlı gençlere istihdam yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerin staj ve işe başlama süreçleri hakkında bilgi veren Şahin,"Arkadaşlarımızı bir tohumken alıp önce fidan yapıp sonrasında koca bir çınar yapıp bu arkadaşlarla kendi içimizde devam etmek istiyoruz. İlk başta meslek lisesinden mezun olduktan sonra 6 ay staj yapmaları gerekecek. Gemi adamlığı ehliyetlerini alabilmeleri için 6 aylık staj döneminde 750 dolar maaş alacaklar. Bunun akabinde 4 aylık bir deneme kontratına göndereceğiz. 4 aylık deneme sürecinde bin 100 dolar maaş alacaklar. Ondan sonra da asıl kadroya terfi ettireceğiz, gemilerimizde istihdam ettireceğiz. Orada da ayda bin 600 dolar maaş alıp hayatlarına devam edecekler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları karides avlamaya hazırlanıyor
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü
Niğde'de devrilen tur midibüsündeki 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 50 santimetreyle Saklıkent'te ölçüldü
Bingöl'de kuraklığın bal üretimini düşürmesinden endişe ediliyor

Benzer haberler

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları karides avlamaya hazırlanıyor

Tekirdağ'da küçük tekne balıkçıları karides avlamaya hazırlanıyor

Tekirdağ'da meslek lisesi öğrencileri staj yaptıkları limanda işe başlayacak

Tekirdağ'da geleceğin aşçıları geçen yıl 5 milyon 407 bin lira ciro yaptı

İzmir'de 35 öğrenci, sağlanan bursla Uzay Kampı Türkiye'ye konuk oldu

İzmir'de 35 öğrenci, sağlanan bursla Uzay Kampı Türkiye'ye konuk oldu
Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Yazır Barajı'nın su seviyesi düştü

Kuraklık ve yağış azlığının etkisiyle Yazır Barajı'nın su seviyesi düştü
Bitlis'te 1041 öğrenci yeniden eğitime kazandırıldı

Bitlis'te 1041 öğrenci yeniden eğitime kazandırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet