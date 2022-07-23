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Yaşam

Tekirdağ'da ayçiçeği tarlasında foto safari düzenlendi

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, kenti sarıya bürüyen ayçiçeği tarlalarında foto safari etkinliği gerçekleştirildi.

Mesut Karaduman   | 23.07.2022
Tekirdağ'da ayçiçeği tarlasında foto safari düzenlendi

Tekirdağ

Ballıhoca Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlasında sarının tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları, en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

Vatandaşlar da, ayçiçeği tarlasında fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Etkinlikte modacı Cafer Andıç ve Nida Doğan'ın tasarladığı kıyafetler mankenler tarafından sergilendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gazetecilere, yapılan etkinliklerle farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Tekirdağ'ın renkli tarlalarının kente ziyaretçi çekmeye devam ettiğini ifade eden Hacıoğlu, "Hem kanolayı hem de ayçiçeğini Tekirdağ'ın sarı gelinliği olarak tanımlıyoruz. Şu anda da ayçiçeği tarlalarında da sarının en yoğun olduğu zaman. Biz de bu tarlalarda foto safari etkinliği yaparak Tekirdağ'ı ve ayçiçeğini Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Güzel anılar biriktirmek isteyen insanları İstanbul'a en yakın mesafedeki kentimize gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Salgından sonra insanlar biraz karamsarlığa kapıldı. O yüzden insanları doğaya davet ediyoruz, foto safariye davet ediyoruz." dedi.

Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe de ilçenin isminin duyulması için etkinliğin çok önemli olduğunu aktararak, ayçiçeği ve lavanta tarlalarında misafirlerin güzel zaman geçirerek buradan ayrılacağını dile getirdi.

Fotoğrafçı Erdal Sarıgül ise Tekirdağ'ın kanola, ayçiçeği ve lavanta tarlalarıyla doğal fotoğraf platosu haline geldiğini belirtti.


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