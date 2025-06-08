TDV ve Türk Kızılay Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı
Vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Afganistan'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Türk Kızılay, Afganistan Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırdı.
Kabil
Afgan Kızılay yerleşkesinde düzenlenen programda, TDV ve Türk Kızılay temsilcileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere yüzlerce kurban eti kolisini teslim etti.
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Programda konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cenk Ünal, Türkiye ile Afganistan arasında tarihi bağların olduğunu söyledi.
Türkiye'den birçok sivil toplum kuruluşunun Afganistan'ın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttığını belirten Ünal, iki ülke halkı arasındaki ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.
Afgan Kızılay Başkan Vekili Şahabettin Dilaver ise Türkiye'den gelen kurban yardımlarını yetim, kadın ve çocuklara ulaştıracaklarını dile getirdi.
Türkiye'ye teşekkür eden Dilaver, Türk halkının Afganistan'a kadar gelerek ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu söyledi.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Emrah Kandemir ve Türk Kızılay Afganistan Delegasyon Başkanı Naeem Karimi de programda hazır bulundu.
Daha sonra TDV ve Türk Kızılayın getirdiği kurban eti kolileri Afgan Kızılay yerleşkesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
TDV gönüllüleri Mozambik'te çocuklara bayram harçlığı dağıttı
Bölgede Kurban Bayramı dolayısıyla Tete'ye gelen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri ve görevlileri, Masjid Al Huda Camisi'nde yer alan medreseyi ziyaret etti.
Burada çocuklarla ilgilenen gönüllüler, çeşitli hediyelerle bayram harçlığı dağıttı.
TDV gönüllüsü İsa Yumlu, AA muhabirine, medresede çocukları görünce duygulandıklarını söyledi.
Kurban Bayramı dolayısıyla çeşitli yardımlar yapacaklarını aktaran Yumlu, "Buradaki çocuklarımızın durumu görünce duygulanmamak elde değil. Çocuklar için çeşitli hediyeler ile bayram harçlığı dağıttık, onlar da çok mutlu oldu." dedi.
TDV gönüllüsü Harun Arpacı da hayırseverlere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:
"Türkiye'deki hayırseverlerin emanetlerini buraya getirmek çok büyük bir mutluluk. Buradaki ihtiyaçları görmek, Türkiye'de insanların ufak da olsa yaptığı yardımlarla buradaki insanların hayatındaki büyük değişimi görmek çok büyük mutluluk verici. Vesile olanlardan Allah razı olsun, inşallah gönül köprüleri kurularak daha güzel noktalara gelinecek."
TDV, Güney Sudan’da 2 binden fazla büyükbaş kurbanı 270 bin ihtiyaç sahibine ulaştırdı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Güney Sudan Ekip Başkanı Furkan Akçakıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Sudan'ın Juba, Terkeka, Wau, Kuajok, Aweil ve Malakal bölgelerinde yer alan toplam 13 farklı kesim noktasında 2 bin 250 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirdiklerini anlattı.
Kesimlerin ardından kurban etlerinin titizlikle paketlendiğini aktaran Akçakıl, toplamda ihtiyaç sahibi 67 bin 500 aileye ulaştırılan kurban etleriyle yaklaşık 270 bin Güney Sudanlının, TDV’nin Kurban Programı’ndan faydalanmış olduğunu dile getirdi.
Akçakıl, TDV olarak mazlum ve muhtaç coğrafyalarda yürüttükleri kurban organizasyonlarıyla hem ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdüklerini hem de Türk milletinin emanetlerini güvenle yerine ulaştırmaya devam ettiklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.