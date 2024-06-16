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Yaşam

TDV, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kurban etlerini 20 bölgede dağıtıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 800 büyükbaş kurbanlık kesiliyor.

Kadir Yıldız  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
TDV, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kurban etlerini 20 bölgede dağıtıyor

Bangui

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla Türkiye ve 79 ülkede vekalet yoluyla kurban kesim hazırlıklarını tamamlayan TDV, Orta Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti Bangui'de 20 bölgede dağıtım gerçekleştirecek.

Bu kapsamda TDV ekibi, bayramdan önce Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kesilecek büyükbaş kurbanlıkların genel durumu ve yaşlarını gösteren diş kontrollerini gerçekleştirdi.

Bu sırada ekip üyeleri, çevredeki çocuklara balon hediye etti.

Ekibin kurbanlıkların kriterlere uygun olduğunu belirlemesi üzerine, 5 bin 600 hisseden oluşan 800 büyükbaş kurbanlığın kesimine, İslami usullere uygun olarak Müslüman kasaplarca başlandı.

TDV ekip lideri İbrahim Özkan, AA muhabirine, bayramdan 3 gün önce Türkiye'den aktarmalı olarak 24 saati aşan uçuşun ardından Bangui'ye ulaştıklarını söyledi.

Başkente ulaştıktan sonra vakit kaybetmeden kurbanlık büyükbaşları ve kesim alanı denetlediklerini ifade eden Özkan, "Bangui'de bayram namazını kıldıktan sonra hayvan kesim alanına geldik. Kurbanlıkların kesimlerini İslami usullere göre yapıyoruz." dedi.

Özkan, Türkiye’den ve dünyanın dört bir tarafından vakfa gelen bağışlarla alınan kurbanlıkları başkentte kesip mazlum ve mağdur insanlara ulaşmasını sağladıklarını anlatarak, "Allah tüm bağışçılarımızdan razı olsun. Allah kabul etsin. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." ifadesini kullandı.

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